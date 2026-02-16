Рейтинг@Mail.ru
Онищенко назвал причину появления оспы обезьян в России - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/ospa-2074614880.html
Онищенко назвал причину появления оспы обезьян в России
Онищенко назвал причину появления оспы обезьян в России - РИА Новости, 16.02.2026
Онищенко назвал причину появления оспы обезьян в России
Появление завозных случаев оспы обезьян в РФ характерно для данного периода, сейчас нет достаточного количества ультрафиолета, который является природным... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T09:55:00+03:00
2026-02-16T09:55:00+03:00
общество
россия
санкт-петербург
таиланд
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148893/34/1488933425_0:176:3072:1903_1920x0_80_0_0_d15e24f276e02510977ee365892d1d51.jpg
https://ria.ru/20260215/ospa-2074570351.html
https://ria.ru/20260208/zabolevanie-2072947563.html
россия
санкт-петербург
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148893/34/1488933425_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2c7bfc18a24d872cfe189cacfc38cb87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, санкт-петербург, таиланд, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, здоровье
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Таиланд, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Здоровье
Онищенко назвал причину появления оспы обезьян в России

Онищенко: завоз оспы обезьян в РФ характерен для периода дефицита ультрафиолета

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Появление завозных случаев оспы обезьян в РФ характерно для данного периода, сейчас нет достаточного количества ультрафиолета, который является природным дезинфектантом, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее стало известно, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлено в Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили три пациента с оспой обезьян, одного уже выписали.
Оспа обезьян
Роспотребнадзор сообщил о сохранении рисков завоза оспы обезьян в турсезон
Вчера, 23:28
"Для этого периода (завозы оспы обезьян - ред.) более характерны, поскольку воздушно-капельный механизм передачи, вот такой вот период, когда люди в стесненных условиях, когда нету ультрафиолета, который сам по себе является дезинфектантом", - сказал РИА Новости академик.
Он уточнил, что спой обезьян можно заразиться в месте ее естественной дислокации - в западной части Африки. Вирус есть и в ее экваториальной части, а также на юге континента.
"Несмотря на это, он еще, этот вирус, он мутирует, но пока он еще не достиг того самого главного в своих возможностях - это передача от человека к человеку воздушно-капельным путем просто. То есть контагеозность его в человеческой популяции пока за счет тесного контакта", - заключил Онищенко.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Вирусолог рассказала о последствиях заболевания оспой обезьян
8 февраля, 00:47
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургТаиландГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала