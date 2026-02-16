Онищенко назвал причину появления оспы обезьян в России

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Появление завозных случаев оспы обезьян в РФ характерно для данного периода, сейчас нет достаточного количества ультрафиолета, который является природным дезинфектантом, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Для этого периода (завозы оспы обезьян - ред.) более характерны, поскольку воздушно-капельный механизм передачи, вот такой вот период, когда люди в стесненных условиях, когда нету ультрафиолета, который сам по себе является дезинфектантом", - сказал РИА Новости академик.