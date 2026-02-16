https://ria.ru/20260216/ospa-2074614880.html
Онищенко назвал причину появления оспы обезьян в России
Онищенко назвал причину появления оспы обезьян в России - РИА Новости, 16.02.2026
Онищенко назвал причину появления оспы обезьян в России
Появление завозных случаев оспы обезьян в РФ характерно для данного периода, сейчас нет достаточного количества ультрафиолета, который является природным... РИА Новости, 16.02.2026
Онищенко назвал причину появления оспы обезьян в России
Онищенко: завоз оспы обезьян в РФ характерен для периода дефицита ультрафиолета
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Появление завозных случаев оспы обезьян в РФ характерно для данного периода, сейчас нет достаточного количества ультрафиолета, который является природным дезинфектантом, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее стало известно, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлено в Петербурге
у граждан, вернувшихся из Таиланда
. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье
поступили три пациента с оспой обезьян, одного уже выписали.
"Для этого периода (завозы оспы обезьян - ред.) более характерны, поскольку воздушно-капельный механизм передачи, вот такой вот период, когда люди в стесненных условиях, когда нету ультрафиолета, который сам по себе является дезинфектантом", - сказал РИА Новости академик.
Он уточнил, что спой обезьян можно заразиться в месте ее естественной дислокации - в западной части Африки
. Вирус есть и в ее экваториальной части, а также на юге континента.
"Несмотря на это, он еще, этот вирус, он мутирует, но пока он еще не достиг того самого главного в своих возможностях - это передача от человека к человеку воздушно-капельным путем просто. То есть контагеозность его в человеческой популяции пока за счет тесного контакта", - заключил Онищенко
