Стал известен состав участников плей-офф олимпийского хоккейного турнира

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. По итогам группового этапа стал известен состав участников плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира в Италии.

Напрямую в четвертьфинал вышли команды, занявшие первые места в своих группах, - канадцы, словаки и американцы, а также сборная, занявшая второе место с наилучшими показателями, - финны. Остальные восемь команд сыграют в квалификационном раунде.