Стал известен состав участников плей-офф олимпийского хоккейного турнира
По итогам группового этапа стал известен состав участников плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира в Италии. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T01:54:00+03:00
2026-02-16T01:54:00+03:00
2026-02-16T01:59:00+03:00
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. По итогам группового этапа стал известен состав участников плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира в Италии.
Напрямую в четвертьфинал вышли команды, занявшие первые места в своих группах, - канадцы, словаки и американцы, а также сборная, занявшая второе место с наилучшими показателями, - финны. Остальные восемь команд сыграют в квалификационном раунде.
Пары 1/4 финала плей-офф выглядят следующим образом:
Словакия - Германия/Франция;
Финляндия - Швейцария/Италия.
Матчи квалификационного раунда пройдут во вторник, 17 февраля. Четвертьфиналы состоятся днем позже.