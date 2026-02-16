Рейтинг@Mail.ru
Стал известен состав участников плей-офф олимпийского хоккейного турнира
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:54 16.02.2026
Стал известен состав участников плей-офф олимпийского хоккейного турнира
Стал известен состав участников плей-офф олимпийского хоккейного турнира - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Стал известен состав участников плей-офф олимпийского хоккейного турнира
По итогам группового этапа стал известен состав участников плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира в Италии. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Стал известен состав участников плей-офф олимпийского хоккейного турнира

Стал известен состав участников плей-офф хоккейного турнира Олимпиады в Италии

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. По итогам группового этапа стал известен состав участников плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира в Италии.
Напрямую в четвертьфинал вышли команды, занявшие первые места в своих группах, - канадцы, словаки и американцы, а также сборная, занявшая второе место с наилучшими показателями, - финны. Остальные восемь команд сыграют в квалификационном раунде.
Пары 1/4 финала плей-офф выглядят следующим образом:
Канада - Чехия/Дания;
США - Швеция/Латвия;
Словакия - Германия/Франция;
Финляндия - Швейцария/Италия.
Матчи квалификационного раунда пройдут во вторник, 17 февраля. Четвертьфиналы состоятся днем позже.
