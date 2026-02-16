Фигуристы Хазе и Володин лидируют после короткой программы на Олимпиаде

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин лидируют после короткой программы в парном катании на зимних Олимпийских играх в Италии.
Хазе и Володин получили за свое выступление 80,01 балла. Вторыми после короткой программы идут представляющие Грузию россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46 балла). На третьей позиции располагаются канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо (74,60). Выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (73,87) занимают четвертую строчку.
Выступающие под флагом Армении россияне Карина Акопова и Никита Рахманин (66,27) занимают 12-е место, выступающая за Польшу нижегородка Юлия Щетинина и Михал Возняк (65,23) - 15-е, представляющие Францию Камиль Ковалев и уроженец Санкт-Петербурга Павел Ковалев (64,65) - 16-е. Москвичка Дарья Данилова и Михел Цыба (64,07) из Нидерландов стали 17-ми и не квалифицировались в произвольную программу, москвичка Анастасия Голубева и австралиец Эктор Йотопулос Мур (60,69) - 18-ми.
Произвольную программу 16 лучших пар представят в понедельник, 16 февраля.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.