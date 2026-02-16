В Москве прошел хоккейный матч МИД России и Ассоциации любительского хоккея

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Хоккейный матч сборных МИД России и Ассоциации любительского хоккея, приуроченный ко Дню дипломата, прошел в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Перед ее началом впервые на льду выставили рояль, на котором несколько произведений исполнила пианистка, лауреат международных конкурсов Марина Яхлакова.
Вступительное слово главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова озвучил посол по особым поручениям Андрей Авдеев. Как отметил министр, хоккей в России всегда пользовался всенародной любовью, а матч укрепит профессиональную солидарность, подарит зрителям и участникам множество ярких эмоций.
Перед началом матча также выступили президент Ассоциации любительского хоккея Алина Бородаева, олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, а также олимпийский чемпион Александр Якушев.
Матч закончился вничью - 5:5.
Посольство России в Оттаве опробовало хоккейную дипломатию
22 февраля 2025, 04:35