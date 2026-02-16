Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошел хоккейный матч МИД России и Ассоциации любительского хоккея - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:07 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/match-2074818559.html
В Москве прошел хоккейный матч МИД России и Ассоциации любительского хоккея
В Москве прошел хоккейный матч МИД России и Ассоциации любительского хоккея - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
В Москве прошел хоккейный матч МИД России и Ассоциации любительского хоккея
Хоккейный матч сборных МИД России и Ассоциации любительского хоккея, приуроченный ко Дню дипломата, прошел в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T23:07:00+03:00
2026-02-16T23:07:00+03:00
хоккей
спорт
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111633/87/1116338765_90:0:3153:1723_1920x0_80_0_0_5586d9bf1fbb3c905c15bbc76e261025.jpg
https://ria.ru/20250222/posol-2000944312.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111633/87/1116338765_473:0:2770:1723_1920x0_80_0_0_dc816a5e2df53d63443526d98dc6533f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия
Хоккей, Спорт, Россия
В Москве прошел хоккейный матч МИД России и Ассоциации любительского хоккея

В Москве прошел матч сборных МИД России и Ассоциации любительского хоккея

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВбрасывание шайбы
Вбрасывание шайбы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вбрасывание шайбы. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Хоккейный матч сборных МИД России и Ассоциации любительского хоккея, приуроченный ко Дню дипломата, прошел в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Перед ее началом впервые на льду выставили рояль, на котором несколько произведений исполнила пианистка, лауреат международных конкурсов Марина Яхлакова.
Вступительное слово главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова озвучил посол по особым поручениям Андрей Авдеев. Как отметил министр, хоккей в России всегда пользовался всенародной любовью, а матч укрепит профессиональную солидарность, подарит зрителям и участникам множество ярких эмоций.
Перед началом матча также выступили президент Ассоциации любительского хоккея Алина Бородаева, олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, а также олимпийский чемпион Александр Якушев.
Матч закончился вничью - 5:5.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Посольство России в Оттаве опробовало хоккейную дипломатию
22 февраля 2025, 04:35
 
ХоккейСпортРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Салават Юлаев
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ш. Цзюньчэн
    66
    42
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Барселона
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Лечче
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Амур
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Укидзима
    А. Захарова
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    А. Калинская
    614
    266
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала