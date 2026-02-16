Мюнхенская конференция показала раскол Атлантики, считает эксперт

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности, которая проходила с 13 по 15 февраля, впервые обозначила внутренний раскол Атлантики как главный вызов своей безопасности, тем самым подчеркнув необратимость кризиса в отношениях Европы и США, заявил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", американист Андрей Кортунов.

"В этом году (на Мюнхенской конференции - ред.) произошло любопытное: в первый раз, по крайней мере, насколько я могу помнить историю Мюнхенской конференции, главный вызов безопасности воспринимался не как внешний, а как внутренний. То есть, раскол Атлантики, противостояние Европы и США", - сказал Кортунов в пресс-центре "Россия сегодня".

Китай и Россия. Эксперт уточнил, что ранее формат Мюнхенской конференции выстраивался за счет противостояния единого трансатлантического сообщества какому-то внешнему вызову безопасности, будь то международный терроризм, мигранты или такие страны, как Иран

"Кризис в отношениях между Европой и США уже приобретает характер необратимости. То есть, даже если через три года к власти придет условный второй (Джо - ред.) Байден, в полной мере восстановить старую модель отношений между Вашингтоном Брюсселем , между Европой и Америкой уже не получится", - отметил Кортунов.

Владислава Белова, По словам заместителя директора Института Европы РАН Мюнхен перестал быть площадкой для предотвращения конфликтов.

"Обсуждаются не вопросы предотвращения конфликтов, а как адаптироваться к ситуации той длительной нестабильности, когда Европа балансирует между миром и войной", - подчеркнул Белов.

Европейцы испытывают страх перед непредсказуемостью президента США Дональда Трампа в вопросах внешней политики, считает эксперт.