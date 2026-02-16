https://ria.ru/20260216/konferentsiya-2074779790.html
Мюнхенская конференция показала раскол Атлантики, считает эксперт
16.02.2026
Мюнхенская конференция показала раскол Атлантики, считает эксперт
Мюнхенская конференция по безопасности, которая проходила с 13 по 15 февраля, впервые обозначила внутренний раскол Атлантики как главный вызов своей
Мюнхенская конференция показала раскол Атлантики, считает эксперт
Кортунов: мюнхенская конференция показала раскол между Европой и США
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности, которая проходила с 13 по 15 февраля, впервые обозначила внутренний раскол Атлантики как главный вызов своей безопасности, тем самым подчеркнув необратимость кризиса в отношениях Европы и США, заявил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", американист Андрей Кортунов.
"В этом году (на Мюнхенской конференции - ред.) произошло любопытное: в первый раз, по крайней мере, насколько я могу помнить историю Мюнхенской конференции, главный вызов безопасности воспринимался не как внешний, а как внутренний. То есть, раскол Атлантики, противостояние Европы
и США", - сказал Кортунов
в пресс-центре "Россия сегодня".
Эксперт уточнил, что ранее формат Мюнхенской конференции выстраивался за счет противостояния единого трансатлантического сообщества какому-то внешнему вызову безопасности, будь то международный терроризм, мигранты или такие страны, как Иран
, Китай
и Россия
.
"Кризис в отношениях между Европой и США
уже приобретает характер необратимости. То есть, даже если через три года к власти придет условный второй (Джо - ред.) Байден, в полной мере восстановить старую модель отношений между Вашингтоном
и Брюсселем
, между Европой и Америкой
уже не получится", - отметил Кортунов.
По словам заместителя директора Института Европы РАН Владислава Белова
, Мюнхен
перестал быть площадкой для предотвращения конфликтов.
"Обсуждаются не вопросы предотвращения конфликтов, а как адаптироваться к ситуации той длительной нестабильности, когда Европа балансирует между миром и войной", - подчеркнул Белов.
Европейцы испытывают страх перед непредсказуемостью президента США Дональда Трампа
в вопросах внешней политики, считает эксперт.
"Трамп превращает безопасность в предмет сделки, давления. То есть, за безопасность надо платить, и уже Трамп выставляет европейцам счета", - отметил Белов.