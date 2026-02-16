В Петербурге задержали двух операторов сим-боксов украинских колл-центров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Задержаны два оператора сим-боксов украинских колл-центров, один из мужчин держал нарколабораторию, сообщает пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Лица, причастные к данной противоправной деятельности, задержаны и заключены под стражу", - говорится в сообщении.

В УФСБ отметили, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". В отношении Марухелина возбуждено еще и дело по части 3 статьи 30 и пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере".