Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали двух операторов сим-боксов украинских колл-центров - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/koll-tsentr-2074712376.html
В Петербурге задержали двух операторов сим-боксов украинских колл-центров
В Петербурге задержали двух операторов сим-боксов украинских колл-центров - РИА Новости, 16.02.2026
В Петербурге задержали двух операторов сим-боксов украинских колл-центров
Задержаны два оператора сим-боксов украинских колл-центров, один из мужчин держал нарколабораторию, сообщает пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:58:00+03:00
2026-02-16T14:58:00+03:00
россия
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
https://ria.ru/20260216/oruzhie-2074627970.html
https://ria.ru/20260216/sk-2074698390.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге задержали двух операторов сим-боксов украинских колл-центров

В Петербурге ФСБ задержала двух операторов сим-боксов украинских колл-центров

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Задержаны два оператора сим-боксов украинских колл-центров, один из мужчин держал нарколабораторию, сообщает пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации пресс-службы, сотрудники регионального управления ФСБ совместно с полицейскими пресекли противоправную деятельность граждан РФ Алексея Ушакова и Федора Марухелина. Они, по данным ведомства, администрировали незаконный узел связи (сим-бокс) в интересах украинских колл-центров для совершения мошеннических действий в отношении россиян. По адресу задержания Марухелина обнаружена нарколаборатория.
Силовики пресекли деятельность 86 подпольных оружейников - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников за два месяца
Вчера, 10:37
"Лица, причастные к данной противоправной деятельности, задержаны и заключены под стражу", - говорится в сообщении.
В УФСБ отметили, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". В отношении Марухелина возбуждено еще и дело по части 3 статьи 30 и пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
СК обнаружил восемь случаев насилия над убитым под Калининградом мальчиком
Вчера, 14:06
 
РоссияПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала