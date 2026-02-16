https://ria.ru/20260216/koll-tsentr-2074712376.html
В Петербурге задержали двух операторов сим-боксов украинских колл-центров
В Петербурге ФСБ задержала двух операторов сим-боксов украинских колл-центров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Задержаны два оператора сим-боксов украинских колл-центров, один из мужчин держал нарколабораторию, сообщает пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации пресс-службы, сотрудники регионального управления ФСБ
совместно с полицейскими пресекли противоправную деятельность граждан РФ
Алексея Ушакова и Федора Марухелина. Они, по данным ведомства, администрировали незаконный узел связи (сим-бокс) в интересах украинских колл-центров для совершения мошеннических действий в отношении россиян. По адресу задержания Марухелина обнаружена нарколаборатория.
"Лица, причастные к данной противоправной деятельности, задержаны и заключены под стражу", - говорится в сообщении.
В УФСБ отметили, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". В отношении Марухелина возбуждено еще и дело по части 3 статьи 30 и пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере".