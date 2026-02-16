Рейтинг@Mail.ru
КХЛ назвала лучших игроков недели - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:30 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/khokkey-2074659674.html
КХЛ назвала лучших игроков недели
КХЛ назвала лучших игроков недели - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
КХЛ назвала лучших игроков недели
Вратарь московского ЦСКА Александр Самонов, защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов и нападающий новосибирской "Сибири" Тейлор Бек признаны лучшими... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T12:30:00+03:00
2026-02-16T12:30:00+03:00
хоккей
цска
авангард
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
дамир шарипзянов
александр самонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993719105_520:377:2816:1668_1920x0_80_0_0_9c9f95da3bcaab7ee670cf476d73d790.jpg
цска, авангард, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл), дамир шарипзянов, александр самонов
Хоккей, ЦСКА, Авангард, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Дамир Шарипзянов, Александр Самонов
КХЛ назвала лучших игроков недели

Самонов, Шарипзянов и Бек признаны лучшими игроками недели в КХЛ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДамир Шарипзянов
Дамир Шарипзянов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вратарь московского ЦСКА Александр Самонов, защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов и нападающий новосибирской "Сибири" Тейлор Бек признаны лучшими игроками 22-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Самонову 30 лет. Он признан лучшим вратарем в шестой раз в карьере. Голкипер одержал две победы в двух матчах недели с коэффициентом надежности 0,49. Россиянин отразил 98,53% бросков из 68. В московском дерби против "Спартака" (2:0) Самонов сыграл на ноль.
Шарипзянов признан лучшим защитником в 13-й раз. 29-летний хоккеист набрал 6 очков (1 гол + 5 передач) в трех матчах с общим показателем полезности "+6". Также он совершил четыре силовых приема, один отбор шайбы и заблокировал четыре броска.
Бек признан лучшим нападающим в третий раз. Он набрал 8 очков (2+6) в двух играх с показателем полезности "+4". Также 34-летний канадец занес в свой актив один силовой прием и отбор шайбы.
Лучшим новичком в четвертый раз признан форвард петербургского СКА Матвей Поляков. Он набрал 2 очка (2+0) в двух матчах с общим показателем полезности "+1". На счету 21-летнего нападающего также по одному заблокированному броску и силовому приему.
Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала покидает хоккейную площадку на носилках после полученной травмы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Получивший травму на Олимпиаде хоккеист пропустит остаток сезона
Вчера, 09:30
 
ХоккейЦСКААвангардСибирьКХЛ 2025-2026Дамир ШарипзяновАлександр Самонов
 
