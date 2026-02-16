КХЛ назвала лучших игроков недели

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вратарь московского ЦСКА Александр Самонов, защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов и нападающий новосибирской "Сибири" Тейлор Бек признаны лучшими игроками 22-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Самонову 30 лет. Он признан лучшим вратарем в шестой раз в карьере. Голкипер одержал две победы в двух матчах недели с коэффициентом надежности 0,49. Россиянин отразил 98,53% бросков из 68. В московском дерби против "Спартака" (2:0) Самонов сыграл на ноль.
Шарипзянов признан лучшим защитником в 13-й раз. 29-летний хоккеист набрал 6 очков (1 гол + 5 передач) в трех матчах с общим показателем полезности "+6". Также он совершил четыре силовых приема, один отбор шайбы и заблокировал четыре броска.
Бек признан лучшим нападающим в третий раз. Он набрал 8 очков (2+6) в двух играх с показателем полезности "+4". Также 34-летний канадец занес в свой актив один силовой прием и отбор шайбы.
Лучшим новичком в четвертый раз признан форвард петербургского СКА Матвей Поляков. Он набрал 2 очка (2+0) в двух матчах с общим показателем полезности "+1". На счету 21-летнего нападающего также по одному заблокированному броску и силовому приему.