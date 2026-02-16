Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане продолжается утечка газа на станции после пожара
23:32 16.02.2026
В Дагестане продолжается утечка газа на станции после пожара
2026
В Дагестане продолжается утечка газа на станции после пожара

Меликов: утечка газа продолжается на станции в Дагестане после пожара

Ликвидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты пока не смогли полностью устранить утечку на газонакопительной станции в Дагестане, на которой произошел пожар, участок оцеплен, сообщил глава республики Сергей Меликов.
Ранее в понедельник в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили о произошедшем возгорании цистерны со сжиженным газом на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет на окраине Махачкалы. По данным следствия, при перекачке газа из железнодорожных автоцистерн в резервуары из-за образовавшейся искры статического электричества произошел пожар. Оператор станции получил ожоги, от которых скончался.
Ликвидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Махачкале при возгорании цистерны с газом погиб человек
Вчера, 17:47
"Наши экстренные службы отработали, как всегда, слаженно и оперативно. Возникший на месте происшествия пожар ликвидирован... Специалисты пока не смогли полностью устранить утечку из-за неисправностей - рассматривается вопрос перекачки газа в безопасную емкость. Силами МВД участок оцеплен, развернут штаб пожаротушения", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
По его словам, делается все необходимое для защиты людей и объектов. При необходимости будут приняты дополнительные меры, подчеркнул глава республики. Создан оперативный штаб под руководством главы Махачкалы Джамбулата Салавова.
"Подчеркну: ситуация сейчас полностью под контролем. Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме, угрозы для жизни людей нет", - добавил глава региона.
Последствия хлопка газа в жилом доме в Северском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Женщина погибла после взрыва газа в жилом доме в Краснодарском крае
Вчера, 11:04
 
