Ликвидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале

В Дагестане продолжается утечка газа на станции после пожара

МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты пока не смогли полностью устранить утечку на газонакопительной станции в Дагестане, на которой произошел пожар, участок оцеплен, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Ранее в понедельник в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили о произошедшем возгорании цистерны со сжиженным газом на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет на окраине Махачкалы . По данным следствия, при перекачке газа из железнодорожных автоцистерн в резервуары из-за образовавшейся искры статического электричества произошел пожар. Оператор станции получил ожоги, от которых скончался.

"Наши экстренные службы отработали, как всегда, слаженно и оперативно. Возникший на месте происшествия пожар ликвидирован... Специалисты пока не смогли полностью устранить утечку из-за неисправностей - рассматривается вопрос перекачки газа в безопасную емкость. Силами МВД участок оцеплен, развернут штаб пожаротушения", - написал Меликов в своем Telegram-канале

По его словам, делается все необходимое для защиты людей и объектов. При необходимости будут приняты дополнительные меры, подчеркнул глава республики. Создан оперативный штаб под руководством главы Махачкалы Джамбулата Салавова.