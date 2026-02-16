https://ria.ru/20260216/gaz-2074820340.html
В Дагестане продолжается утечка газа на станции после пожара
Специалисты пока не смогли полностью устранить утечку на газонакопительной станции в Дагестане, на которой произошел пожар, участок оцеплен, сообщил глава... РИА Новости, 16.02.2026
происшествия
республика дагестан
махачкала
россия
сергей меликов
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
махачкала
россия
происшествия, республика дагестан, махачкала, россия, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Россия, Сергей Меликов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане продолжается утечка газа на станции после пожара
МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты пока не смогли полностью устранить утечку на газонакопительной станции в Дагестане, на которой произошел пожар, участок оцеплен, сообщил глава республики Сергей Меликов.
Ранее в понедельник в следственном управлении СК РФ
по Дагестану
сообщили о произошедшем возгорании цистерны со сжиженным газом на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет на окраине Махачкалы
. По данным следствия, при перекачке газа из железнодорожных автоцистерн в резервуары из-за образовавшейся искры статического электричества произошел пожар. Оператор станции получил ожоги, от которых скончался.
"Наши экстренные службы отработали, как всегда, слаженно и оперативно. Возникший на месте происшествия пожар ликвидирован... Специалисты пока не смогли полностью устранить утечку из-за неисправностей - рассматривается вопрос перекачки газа в безопасную емкость. Силами МВД участок оцеплен, развернут штаб пожаротушения", - написал Меликов
в своем Telegram-канале
.
По его словам, делается все необходимое для защиты людей и объектов. При необходимости будут приняты дополнительные меры, подчеркнул глава республики. Создан оперативный штаб под руководством главы Махачкалы Джамбулата Салавова.
"Подчеркну: ситуация сейчас полностью под контролем. Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме, угрозы для жизни людей нет", - добавил глава региона.