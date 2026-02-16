Рейтинг@Mail.ru
ЛЧ потеряла фактор неожиданности без российских клубов, заявил эксперт
Футбол
 
07:47 16.02.2026
ЛЧ потеряла фактор неожиданности без российских клубов, заявил эксперт
ЛЧ потеряла фактор неожиданности без российских клубов, заявил эксперт
Отсутствие российских клубов в Лиге чемпионов УЕФА отражается на общем уровне турнира и снижает вероятность неожиданных результатов в матчах с грандами
спорт, украина, брюссель, джанни инфантино, александер чеферин, международная федерация футбола (фифа), лига чемпионов уефа
Спорт, Украина, Брюссель, Джанни Инфантино, Александер Чеферин, Международная федерация футбола (ФИФА), Лига чемпионов УЕФА, Футбол
ЛЧ потеряла фактор неожиданности без российских клубов, заявил эксперт

Мемили: Отсутствие российских клубов в ЛЧ УЕФА отражается на уровне турнира

АНКАРА, 16 фев - РИА Новости. Отсутствие российских клубов в Лиге чемпионов УЕФА отражается на общем уровне турнира и снижает вероятность неожиданных результатов в матчах с грандами европейского футбола, заявил в беседе с РИА Новости турецкий спортивный обозреватель Мурат Мемили.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Запрет распространяется также на футзал и пляжный футбол.
Мяч и трофей Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Представлен мяч финала Лиги чемпионов в Будапеште
9 февраля, 14:44
"Российские клубы традиционно умели навязывать борьбу фаворитам и добиваться сенсационных результатов. Их отсутствие делает турнир более предсказуемым", - отметил Мемили.
По его оценке, российские команды исторически демонстрировали высокую мотивацию в матчах против европейских грандов, особенно на домашних аренах. Мемили считает, что фактор неожиданности и физическая интенсивность игры часто позволяли им создавать проблемы признанным фаворитам.
Обозреватель также указывает, что сужение географии турнира влияет на конкурентную среду. В его интерпретации, чем шире представлен европейский футбольный рынок, тем выше плотность борьбы и больше вероятность нестандартных сценариев в плей-офф.
Кроме того, эксперт полагает, что отсутствие российских клубов затрагивает и коммерческую составляющую турнира. По его мнению, речь идёт не только о спортивной интриге, но и о телевизионной аудитории, интересе болельщиков и рыночной конкуренции, что в долгосрочной перспективе может сказаться на динамике европейских соревнований.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, а также указал на бесполезность санкций. Двенадцатого февраля в Брюсселе прошел конгресс УЕФА, после завершения которого глава УЕФА Александер Чеферин отметил, что не готов комментировать высказывания Инфантино, а позиция возглавляемой им организации по вопросу отстранения российских сборных и клубов от соревнований не изменилась. Также он заявил, что история со словами Инфантино стала слишком громкой без повода.
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Валуев призвал не надеяться на скорое возвращение россиян в мировой футбол
13 февраля, 14:22
 
Футбол
 
