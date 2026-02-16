https://ria.ru/20260216/futbol-2074596594.html
ЛЧ потеряла фактор неожиданности без российских клубов, заявил эксперт
ЛЧ потеряла фактор неожиданности без российских клубов, заявил эксперт
Отсутствие российских клубов в Лиге чемпионов УЕФА отражается на общем уровне турнира и снижает вероятность неожиданных результатов в матчах с грандами... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Мемили: Отсутствие российских клубов в ЛЧ УЕФА отражается на уровне турнира
АНКАРА, 16 фев - РИА Новости. Отсутствие российских клубов в Лиге чемпионов УЕФА отражается на общем уровне турнира и снижает вероятность неожиданных результатов в матчах с грандами европейского футбола, заявил в беседе с РИА Новости турецкий спортивный обозреватель Мурат Мемили.
ФИФА
и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине
. Запрет распространяется также на футзал и пляжный футбол.
"Российские клубы традиционно умели навязывать борьбу фаворитам и добиваться сенсационных результатов. Их отсутствие делает турнир более предсказуемым", - отметил Мемили.
По его оценке, российские команды исторически демонстрировали высокую мотивацию в матчах против европейских грандов, особенно на домашних аренах. Мемили считает, что фактор неожиданности и физическая интенсивность игры часто позволяли им создавать проблемы признанным фаворитам.
Обозреватель также указывает, что сужение географии турнира влияет на конкурентную среду. В его интерпретации, чем шире представлен европейский футбольный рынок, тем выше плотность борьбы и больше вероятность нестандартных сценариев в плей-офф.
Кроме того, эксперт полагает, что отсутствие российских клубов затрагивает и коммерческую составляющую турнира. По его мнению, речь идёт не только о спортивной интриге, но и о телевизионной аудитории, интересе болельщиков и рыночной конкуренции, что в долгосрочной перспективе может сказаться на динамике европейских соревнований.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино
заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, а также указал на бесполезность санкций. Двенадцатого февраля в Брюсселе
прошел конгресс УЕФА, после завершения которого глава УЕФА Александер Чеферин
отметил, что не готов комментировать высказывания Инфантино, а позиция возглавляемой им организации по вопросу отстранения российских сборных и клубов от соревнований не изменилась. Также он заявил, что история со словами Инфантино стала слишком громкой без повода.