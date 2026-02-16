Рейтинг@Mail.ru
Получивший травму на Олимпиаде хоккеист пропустит остаток сезона
Хоккей
Хоккей
 
09:30 16.02.2026 (обновлено: 09:34 16.02.2026)
Получивший травму на Олимпиаде хоккеист пропустит остаток сезона
Получивший травму на Олимпиаде хоккеист пропустит остаток сезона - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Получивший травму на Олимпиаде хоккеист пропустит остаток сезона
Нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Кевин Фиала пропустит остаток регулярного чемпионата, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
https://ria.ru/20260215/khokkey-2074566389.html
спорт, швейцария, италия, кевин фиала, том уилсон, национальная хоккейная лига (нхл), лос-анджелес кингз, зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Швейцария, Италия, Кевин Фиала, Том Уилсон, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Лос-Анджелес Кингз, Зимние Олимпийские игры 2026
Получивший травму на Олимпиаде хоккеист пропустит остаток сезона

Фиала пропустит остаток регулярного сезона НХЛ из-за полученной на ОИ травмы

© REUTERS / Mike SegarНападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала покидает хоккейную площадку на носилках после полученной травмы
Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала покидает хоккейную площадку на носилках после полученной травмы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Mike Segar
Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала покидает хоккейную площадку на носилках после полученной травмы
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Кевин Фиала пропустит остаток регулярного чемпионата, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
Форвард сборной Швейцарии получил травму в матче группового этапа Олимпийских игр в Италии против канадцев (1:5), попав под силовой прием форварда Тома Уилсона. 29-летнего швейцарца увезли со льда на носилках.
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа A
13 февраля 2026 • начало в 23:10
Завершен
Канада
5 : 1
Швейцария
05:45 • Коннор Макдэвид
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
10:54 • Томас Харли
(Коннор Макдэвид, Том Уилсон)
24:14 • Macklin Celebrini
(Натан Маккиннон)
47:28 • Сидней Кросби
(Митчелл Марнер, Кэйл Макар)
53:03 • Натан Маккиннон
(Коннор Макдэвид, Macklin Celebrini)
12:42 • Пиус Сутер
(Свен Андригетто, Дин Кукан)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Как сообщают "Кингз", игрок был прооперирован в связи с переломами в левой ноге, по окончании регулярного чемпионата медицинский штаб определит точные сроки его возвращения в строй.
Фиала в составе сборной Швейцарии трижды становился серебряным призером чемпионатов мира (2018, 2024, 2025). В 2024 году был признан самым ценным игроком мирового первенства. В текущем сезоне НХЛ он набрал 40 очков (18 голов + 22 передачи) в 56 матчах.
ХоккейСпортШвейцарияИталияКевин ФиалаТом УилсонНациональная хоккейная лига (НХЛ)Лос-Анджелес КингзЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
