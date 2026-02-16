В Ленинградской области мужчина сбил инспектора ДПС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Полиция задержала водителя, который, скрываясь от преследования в Ленинградской области, сбил инспектора ДПС и выбросил из машины пакет, в котором оказались наркотики, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Во время преследования злоумышленник выбросил из окна пакет, надеясь, что полицейские этого не заметят, а затем остановился. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. В сброшенном им пакете оказалось 40 свертков с синтетическим наркотиком", – рассказала официальный представитель МВД.