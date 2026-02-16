https://ria.ru/20260216/dps-2074611863.html
В Ленинградской области мужчина сбил инспектора ДПС
В Ленинградской области мужчина сбил инспектора ДПС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Полиция задержала водителя, который, скрываясь от преследования в Ленинградской области, сбил инспектора ДПС и выбросил из машины пакет, в котором оказались наркотики, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как написала Волк
в своем Telegram-канале
, сотрудники ГИБДД
остановили водителя BM
W на 596-м километре трассы Москва
– Санкт-Петербург
. Мужчина, который "заметно нервничал", внезапно тронулся с места, сбив инспектора ДПС.
"Во время преследования злоумышленник выбросил из окна пакет, надеясь, что полицейские этого не заметят, а затем остановился. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. В сброшенном им пакете оказалось 40 свертков с синтетическим наркотиком", – рассказала официальный представитель МВД.
В отношении водителя составлено пять протоколов об административных правонарушениях, также полицейское следствие возбудило уголовное дело о незаконном обороте наркотиков (статья 228.1 УК РФ
). Фигурант заключен под стражу.
Также следственными органами возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, добавила Волк.