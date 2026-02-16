Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области мужчина сбил инспектора ДПС
09:45 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/dps-2074611863.html
В Ленинградской области мужчина сбил инспектора ДПС
В Ленинградской области мужчина сбил инспектора ДПС - РИА Новости, 16.02.2026
В Ленинградской области мужчина сбил инспектора ДПС
Полиция задержала водителя, который, скрываясь от преследования в Ленинградской области, сбил инспектора ДПС и выбросил из машины пакет, в котором оказались... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T09:45:00+03:00
2026-02-16T09:45:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
москва
ирина волк
гибдд мвд рф
bmw ag
bmw 1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069345566_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_8f5d25236558c51dc6a92b3bcbe2cfc0.jpg
происшествия, россия, ленинградская область, москва, ирина волк, гибдд мвд рф, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Москва, Ирина Волк, ГИБДД МВД РФ, BMW AG, BMW 1
В Ленинградской области мужчина сбил инспектора ДПС

В Ленинградской области мужчина во время преследования сбил инспектора ДПС

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Полиция задержала водителя, который, скрываясь от преследования в Ленинградской области, сбил инспектора ДПС и выбросил из машины пакет, в котором оказались наркотики, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как написала Волк в своем Telegram-канале, сотрудники ГИБДД остановили водителя BMW на 596-м километре трассы МоскваСанкт-Петербург. Мужчина, который "заметно нервничал", внезапно тронулся с места, сбив инспектора ДПС.
"Во время преследования злоумышленник выбросил из окна пакет, надеясь, что полицейские этого не заметят, а затем остановился. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. В сброшенном им пакете оказалось 40 свертков с синтетическим наркотиком", – рассказала официальный представитель МВД.
В отношении водителя составлено пять протоколов об административных правонарушениях, также полицейское следствие возбудило уголовное дело о незаконном обороте наркотиков (статья 228.1 УК РФ). Фигурант заключен под стражу.
Также следственными органами возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, добавила Волк.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В Петербурге нетрезвый водитель напал на сотрудников ГИБДД
31 мая 2025, 14:24
 
