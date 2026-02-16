Живая легенда и красавица-сноубордистка: они стали украшением Олимпиады!

РИА Новости Спорт продолжает рассказывать о самых привлекательных спортсменках, ставших украшением XXV зимних Олимпийских игр в Италии.
Наша первая подборка:
Кортни Саро (Канада)
© Фотография из соцсетейКортни Саро
© Фотография из соцсетей
Кортни Саро
Кортни — 25-летняя звезда канадской сборной на Олимпиаде. Спортсменка обладает не только яркой внешностью, но и россыпью медалей. В прошлом году Саро впервые стала чемпионкой мира, а на Играх в Италии уже завоевала серебро в смешанной эстафете и на дистанции 1000 метров, а также бронзу на 500 метрах.
© Фотография из соцсетейКортни Саро
© Фотография из соцсетей
Кортни Саро
Мэдисон Чок (США)
© Фотография из соцсетейМэдисон Чок
© Фотография из соцсетей
Мэдисон Чок
Своей интересной внешностью Мэдисон обязана своему китайско-гавайскому происхождению по отцовской линии. Представительница США вместе с мужем Эваном Бейтсом выступают в танцах на льду. На Играх в Италии они уступили золото в соревнованиях танцевальных дуэтов французам, но стали чемпионами в командном турнире.
© Фотография из соцсетейМэдисон Чок
© Фотография из соцсетей
Мэдисон Чок
Фрида Карлссон (Швеция)
© Фотография из соцсетейФрида Карлссон
© Фотография из соцсетей
Фрида Карлссон
Лидер сборной Швеции и двукратный триумфатор этих Игр. Карлссон забрала золото в скиатлоне и гонке на 10 км, а также забрала серебро в эстафете, где шведки уступили лишь представительницам Норвегии.
© Фотография из соцсетейФрида Карлссон
© Фотография из соцсетей
Фрида Карлссон
Хлоя Ким (США)
© Фотография из соцсетейХлоя Ким
© Фотография из соцсетей
Хлоя Ким
Хлоя родилась в Калифорнии в семье иммигрантов из Южной Кореи и уже в четыре года встала на сноуборд. 25-летняя спортсменка специализируется на хафпайпе, и если в 2018 и 2022 году именно Ким становилась олимпийской чемпионкой, то в Италии она уступила золото кореянке Чхве Гаон.
© Фотография из соцсетейХлоя Ким
© Фотография из соцсетей
Хлоя Ким
Доротея Вирер (Италия)
© Фотография из соцсетейДоротея Вирер
© Фотография из соцсетей
Доротея Вирер
Лучшая биатлонистка в истории Италии и живая легенда. По окончании этого сезона Доро уйдет из спорта, однако пошуметь на домашней Олимпиаде напоследок ей удалось — зацепила серебро в смешанной эстафете.
© Соцсети спортсменкиДоротея Вирер
© Соцсети спортсменки
Доротея Вирер
Кайша Лав (США)
© Фотография из соцсетейКейша Лав
© Фотография из соцсетей
Кейша Лав
Лав начинала спортивный пусть в легкой атлетике и не занималась бобслеем до 23 лет. Однако благодаря природным данным и легкоатлетической базе она быстро стала одним из лидеров сборной США, а в прошлом году впервые завоевала золото чемпионата мира.
© Фотография из соцсетейКейша Лав
© Фотография из соцсетей
Кейша Лав