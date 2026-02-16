Рейтинг@Mail.ru
15:31 16.02.2026
Живая легенда и красавица-сноубордистка: они стали украшением Олимпиады!
Живая легенда и красавица-сноубордистка: они стали украшением Олимпиады!
Живая легенда и красавица-сноубордистка: они стали украшением Олимпиады!

© Соцсети спортсменкиДоротея Вирер
Доротея Вирер - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Соцсети спортсменки
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт продолжает рассказывать о самых привлекательных спортсменках, ставших украшением XXV зимних Олимпийских игр в Италии.
Наша первая подборка:
Кортни Саро (Канада)

© Фотография из соцсетейКортни Саро
Кортни Саро - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фотография из соцсетей
Кортни Саро
Кортни — 25-летняя звезда канадской сборной на Олимпиаде. Спортсменка обладает не только яркой внешностью, но и россыпью медалей. В прошлом году Саро впервые стала чемпионкой мира, а на Играх в Италии уже завоевала серебро в смешанной эстафете и на дистанции 1000 метров, а также бронзу на 500 метрах.
© Фотография из соцсетейКортни Саро
Кортни Саро - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фотография из соцсетей
Кортни Саро

Мэдисон Чок (США)

© Фотография из соцсетейМэдисон Чок
Мэдисон Чок - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фотография из соцсетей
Мэдисон Чок
Своей интересной внешностью Мэдисон обязана своему китайско-гавайскому происхождению по отцовской линии. Представительница США вместе с мужем Эваном Бейтсом выступают в танцах на льду. На Играх в Италии они уступили золото в соревнованиях танцевальных дуэтов французам, но стали чемпионами в командном турнире.
© Фотография из соцсетейМэдисон Чок
Мэдисон Чок - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фотография из соцсетей
Мэдисон Чок

Фрида Карлссон (Швеция)

© Фотография из соцсетейФрида Карлссон
Фрида Карлссон - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фотография из соцсетей
Фрида Карлссон
Лидер сборной Швеции и двукратный триумфатор этих Игр. Карлссон забрала золото в скиатлоне и гонке на 10 км, а также забрала серебро в эстафете, где шведки уступили лишь представительницам Норвегии.
© Фотография из соцсетейФрида Карлссон
Фрида Карлссон - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фотография из соцсетей
Фрида Карлссон

Хлоя Ким (США)

© Фотография из соцсетейХлоя Ким
Хлоя Ким - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фотография из соцсетей
Хлоя Ким
Хлоя родилась в Калифорнии в семье иммигрантов из Южной Кореи и уже в четыре года встала на сноуборд. 25-летняя спортсменка специализируется на хафпайпе, и если в 2018 и 2022 году именно Ким становилась олимпийской чемпионкой, то в Италии она уступила золото кореянке Чхве Гаон.
© Фотография из соцсетейХлоя Ким
Хлоя Ким - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фотография из соцсетей
Хлоя Ким

Доротея Вирер (Италия)

© Фотография из соцсетейДоротея Вирер
Доротея Вирер - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фотография из соцсетей
Доротея Вирер
Лучшая биатлонистка в истории Италии и живая легенда. По окончании этого сезона Доро уйдет из спорта, однако пошуметь на домашней Олимпиаде напоследок ей удалось — зацепила серебро в смешанной эстафете.
© Соцсети спортсменкиДоротея Вирер
Доротея Вирер - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Соцсети спортсменки
Доротея Вирер

Кайша Лав (США)

© Фотография из соцсетейКейша Лав
Кейша Лав - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фотография из соцсетей
Кейша Лав
Лав начинала спортивный пусть в легкой атлетике и не занималась бобслеем до 23 лет. Однако благодаря природным данным и легкоатлетической базе она быстро стала одним из лидеров сборной США, а в прошлом году впервые завоевала золото чемпионата мира.
© Фотография из соцсетейКейша Лав
Кейша Лав - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фотография из соцсетей
Кейша Лав
