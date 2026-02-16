Живая легенда и красавица-сноубордистка: они стали украшением Олимпиады!

РИА Новости Спорт продолжает рассказывать о самых привлекательных спортсменках, ставших украшением XXV зимних Олимпийских игр в Италии.

Наша первая подборка:

Кортни Саро (Канада)

Кортни — 25-летняя звезда канадской сборной на Олимпиаде. Спортсменка обладает не только яркой внешностью, но и россыпью медалей. В прошлом году Саро впервые стала чемпионкой мира, а на Играх в Италии уже завоевала серебро в смешанной эстафете и на дистанции 1000 метров, а также бронзу на 500 метрах.

Мэдисон Чок (США)

Своей интересной внешностью Мэдисон обязана своему китайско-гавайскому происхождению по отцовской линии. Представительница США вместе с мужем Эваном Бейтсом выступают в танцах на льду. На Играх в Италии они уступили золото в соревнованиях танцевальных дуэтов французам, но стали чемпионами в командном турнире.

Фрида Карлссон (Швеция)

Лидер сборной Швеции и двукратный триумфатор этих Игр. Карлссон забрала золото в скиатлоне и гонке на 10 км, а также забрала серебро в эстафете, где шведки уступили лишь представительницам Норвегии.

Хлоя Ким (США)

Хлоя родилась в Калифорнии в семье иммигрантов из Южной Кореи и уже в четыре года встала на сноуборд. 25-летняя спортсменка специализируется на хафпайпе, и если в 2018 и 2022 году именно Ким становилась олимпийской чемпионкой, то в Италии она уступила золото кореянке Чхве Гаон.

Доротея Вирер (Италия)

Лучшая биатлонистка в истории Италии и живая легенда. По окончании этого сезона Доро уйдет из спорта, однако пошуметь на домашней Олимпиаде напоследок ей удалось — зацепила серебро в смешанной эстафете.

Кайша Лав (США)

Лав начинала спортивный пусть в легкой атлетике и не занималась бобслеем до 23 лет. Однако благодаря природным данным и легкоатлетической базе она быстро стала одним из лидеров сборной США, а в прошлом году впервые завоевала золото чемпионата мира.