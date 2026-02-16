Рейтинг@Mail.ru
Меликов: виновные в возгорании цистерны в Дагестане понесут ответственность - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 16.02.2026 (обновлено: 23:00 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/dagestan-2074816689.html
Меликов: виновные в возгорании цистерны в Дагестане понесут ответственность
Меликов: виновные в возгорании цистерны в Дагестане понесут ответственность - РИА Новости, 16.02.2026
Меликов: виновные в возгорании цистерны в Дагестане понесут ответственность
Виновные в возгорании цистерны со сжиженным газом в Дагестане, при котором погиб человек, понесут ответственность в полном объеме, заявил глава республики... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T22:43:00+03:00
2026-02-16T23:00:00+03:00
происшествия
республика дагестан
сергей меликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885222110_0:132:2048:1284_1920x0_80_0_0_a15a731128109d6c98ab9f7b540c8e75.jpg
https://ria.ru/20260216/dagestan-2074809608.html
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885222110_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_1e13f3e7332ea7be04a8b926760a9c6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, сергей меликов
Происшествия, Республика Дагестан, Сергей Меликов
Меликов: виновные в возгорании цистерны в Дагестане понесут ответственность

Меликов: виновные в возгорании цистерны с газом понесут ответственность

© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РДГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Виновные в возгорании цистерны со сжиженным газом в Дагестане, при котором погиб человек, понесут ответственность в полном объеме, заявил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
В понедельник в ГУ МЧС по Дагестану сообщили о возгорании цистерны со сжиженным газом на нефтебазе на окраине Махачкалы, в результате ЧП погиб один человек. В следственном управлении СК РФ по республике позже уточнили, что пожар произошел на газонакопительной станции, принадлежащей одному из обществ с ограниченной ответственностью, погибший – оператор станции.
"Держу на контроле ситуацию в поселке Новый Хушет, где сегодня на территории газонакопительной станции произошло возгорание цистерны со сжиженным газом. К сожалению, один человек погиб… Будем работать в тесном взаимодействии с правоохранительным блоком для установления всех виновных. Независимо от статуса, должности или связей, каждый, кто нарушил закон и создал угрозу жизни и безопасности людей, понесет ответственность в полном объеме!" – написал Меликов.
Он сообщил со ссылкой на данные МЧС, что у объекта вовсе отсутствует договор на проведение аварийно-спасательных работ с лицензированной организацией, а на территории хранится около 50 цистерн с газом. Эту ситуацию глава республики назвал наглядным примером безответственного отношения к легковоспламеняющимся веществам и пренебрежения правилами их хранения.
Ликвидация возгорания цистерны со сжиженным газом в Махачкале - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Дагестане возбудили дело после гибели человека при пожаре на нефтебазе
Вчера, 21:43
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанСергей Меликов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала