Меликов: виновные в возгорании цистерны в Дагестане понесут ответственность

Он сообщил со ссылкой на данные МЧС, что у объекта вовсе отсутствует договор на проведение аварийно-спасательных работ с лицензированной организацией, а на территории хранится около 50 цистерн с газом. Эту ситуацию глава республики назвал наглядным примером безответственного отношения к легковоспламеняющимся веществам и пренебрежения правилами их хранения.