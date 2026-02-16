Меликов: виновные в возгорании цистерны в Дагестане понесут ответственность

МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Виновные в возгорании цистерны со сжиженным газом в Дагестане, при котором погиб человек, понесут ответственность в полном объеме, заявил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
В понедельник в ГУ МЧС по Дагестану сообщили о возгорании цистерны со сжиженным газом на нефтебазе на окраине Махачкалы, в результате ЧП погиб один человек. В следственном управлении СК РФ по республике позже уточнили, что пожар произошел на газонакопительной станции, принадлежащей одному из обществ с ограниченной ответственностью, погибший – оператор станции.
"Держу на контроле ситуацию в поселке Новый Хушет, где сегодня на территории газонакопительной станции произошло возгорание цистерны со сжиженным газом. К сожалению, один человек погиб… Будем работать в тесном взаимодействии с правоохранительным блоком для установления всех виновных. Независимо от статуса, должности или связей, каждый, кто нарушил закон и создал угрозу жизни и безопасности людей, понесет ответственность в полном объеме!" – написал Меликов.
Он сообщил со ссылкой на данные МЧС, что у объекта вовсе отсутствует договор на проведение аварийно-спасательных работ с лицензированной организацией, а на территории хранится около 50 цистерн с газом. Эту ситуацию глава республики назвал наглядным примером безответственного отношения к легковоспламеняющимся веществам и пренебрежения правилами их хранения.