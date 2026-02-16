Рейтинг@Mail.ru
Бублик снялся с турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
14:11 16.02.2026 (обновлено: 14:42 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/bublik-2074699368.html
Бублик снялся с турнира в Дохе
Бублик снялся с турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Бублик снялся с турнира в Дохе
Представляющий Казахстан Александр Бублик сообщил в своем Telegram-канале о снятии с теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе по причине усталости. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T14:11:00+03:00
2026-02-16T14:42:00+03:00
теннис
спорт
александр бублик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755265077_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_2d617620adf0771b4f96a397dd41c773.jpg
https://ria.ru/20260216/wta-2074597728.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755265077_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_67c7b2c8fb591bb21080dde45c1ed297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр бублик
Теннис, Спорт, Александр Бублик
Бублик снялся с турнира в Дохе

Бублик снялся с турнира категории ATP 500 в Дохе из-за усталости

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Бублик
Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Бублик. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Представляющий Казахстан Александр Бублик сообщил в своем Telegram-канале о снятии с теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе по причине усталости.
Бублик был посеян под третьим номером и в первом круге должен был встретиться с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Матч был запланирован на вторник. 14 февраля представитель Казахстана проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинале турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).
«
"Прилетел в Доху, но был вынужден сняться из-за усталости. Увидимся в Дубае", - написал Бублик.
Турнир в Дохе пройдет с 16 по 21 февраля. Призовой фонд соревнований превышает 2,8 млн долларов.
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Россиянка поднялась на пять строчек в рейтинге WTA
Вчера, 08:03
 
ТеннисСпортАлександр Бублик
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Салават Юлаев
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ц. Шан
    66
    42
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Барселона
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Лечче
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Амур
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Укидзима
    А. Захарова
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    А. Калинская
    614
    266
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала