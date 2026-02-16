https://ria.ru/20260216/bublik-2074699368.html
Бублик снялся с турнира в Дохе
Бублик снялся с турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Бублик снялся с турнира в Дохе
Представляющий Казахстан Александр Бублик сообщил в своем Telegram-канале о снятии с теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе по причине усталости. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
