Рейтинг@Mail.ru
Андреева опустилась на две строчки в чемпионской гонке WTA - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
09:15 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/andreeva-2074605130.html
Андреева опустилась на две строчки в чемпионской гонке WTA
Андреева опустилась на две строчки в чемпионской гонке WTA - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Андреева опустилась на две строчки в чемпионской гонке WTA
Россиянка Мирра Андреева опустилась на две строчки и стала седьмой в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T09:15:00+03:00
2026-02-16T09:15:00+03:00
теннис
спорт
россия
казахстан
сша
мирра андреева
анна калинская
каролина мухова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950872003_0:38:1080:646_1920x0_80_0_0_013c8f2db08e2b441b446cc2ecb759f4.jpg
https://ria.ru/20260215/tennis-2074539221.html
https://ria.ru/20260216/tennis-2074572756.html
россия
казахстан
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950872003_85:0:996:683_1920x0_80_0_0_df6e1d01d9544cee4263b7a20ea85524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, казахстан, сша, мирра андреева, анна калинская, каролина мухова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Россия, Казахстан, США, Мирра Андреева, Анна Калинская, Каролина Мухова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Андреева опустилась на две строчки в чемпионской гонке WTA

Андреева стала седьмой в чемпионской гонке WTA

© Фото : Социальные сети Мирры АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева опустилась на две строчки и стала седьмой в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
Андреева на прошедшей неделе проиграла Виктории Мбоко в третьем круге турнира WTA 1000 в Дохе, дошедшая по итогу до финала канадка поднялась на третье место в гонке. Также среди россиянок на 12 позиций поднялась Анна Калинская, которая дошла до четвертьфинала соревнований в Катаре, где уступила будущей победительнице турнира чешке Каролине Муховой, ставшей в гонке четвертой.
Российская теннисистка Анастасия Захарова - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Россиянка Захарова заменит чешку Мухову на теннисном турнире WTA 1000
Вчера, 17:39
Первую позицию продолжает занимать победительница Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина из Казахстана, второй идет финалистка первого в сезоне турнира Большого шлема белоруска Арина Соболенко.
Чемпионская гонка WTA, версия от 16 февраля:
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) - 2323;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 1800;
3 (6). Виктория Мбоко (Канада) - 1497;
4 (16). Каролина Мухова (Чехия) - 1435;
5 (3). Элина Свитолина (Украина) - 1150;
6 (4). Джессика Пегула (США) - 975;
7 (5). Мирра Андреева (Россия) - 968;
8 (9). Ига Швёнтек (Польша) - 795;
9 (7). Ива Йович (США) - 691;
10 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 624...
18 (30). Анна Калинская (Россия) - 491;
25 (19). Екатерина Александрова (Россия) - 406;
26 (21). Диана Шнайдер (Россия) - 395...
36 (31). Анна Блинкова (Россия) - 263...
41 (36). Людмила Самсонова (Россия) - 237.
Американский теннисист Бен Шелтон - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Шелтон обыграл Фрица в финале теннисного турнира в Далласе
00:22
 
ТеннисСпортРоссияКазахстанСШАМирра АндрееваАнна КалинскаяКаролина МуховаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    8
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Москва
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Нефтехимик
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Франция
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Уиган Атлетик
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Рома
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Германия
    5
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала