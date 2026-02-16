Андреева опустилась на две строчки в чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева опустилась на две строчки и стала седьмой в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
Андреева на прошедшей неделе проиграла Виктории Мбоко в третьем круге турнира WTA 1000 в Дохе, дошедшая по итогу до финала канадка поднялась на третье место в гонке. Также среди россиянок на 12 позиций поднялась Анна Калинская, которая дошла до четвертьфинала соревнований в Катаре, где уступила будущей победительнице турнира чешке Каролине Муховой, ставшей в гонке четвертой.
Первую позицию продолжает занимать победительница Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина из Казахстана, второй идет финалистка первого в сезоне турнира Большого шлема белоруска Арина Соболенко.
Чемпионская гонка WTA, версия от 16 февраля:
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) - 2323;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 1800;
3 (6). Виктория Мбоко (Канада) - 1497;
4 (16). Каролина Мухова (Чехия) - 1435;
5 (3). Элина Свитолина (Украина) - 1150;
6 (4). Джессика Пегула (США) - 975;
7 (5). Мирра Андреева (Россия) - 968;
8 (9). Ига Швёнтек (Польша) - 795;
9 (7). Ива Йович (США) - 691;
10 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 624...
18 (30). Анна Калинская (Россия) - 491;
25 (19). Екатерина Александрова (Россия) - 406;
26 (21). Диана Шнайдер (Россия) - 395...
36 (31). Анна Блинкова (Россия) - 263...
41 (36). Людмила Самсонова (Россия) - 237.