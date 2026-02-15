Рейтинг@Mail.ru
Картину экс-футболиста "Зенита" Смольникова продали за 99 тысяч рублей - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
21:29 15.02.2026
Картину экс-футболиста "Зенита" Смольникова продали за 99 тысяч рублей
Картина бывшего защитника сборной России по футболу Игоря Смольникова была продана на торгах современного искусства, сообщается на сайте Московского аукционного РИА Новости Спорт, 15.02.2026
россия, игорь смольников, зенит, урал, локомотив (москва)
Россия, Игорь Смольников, Зенит, Урал, Локомотив (Москва)
Игорь Смольников
Игорь Смольников. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Картина бывшего защитника сборной России по футболу Игоря Смольникова была продана на торгах современного искусства, сообщается на сайте Московского аукционного дома.
Работа под названием "Синий квадрат", созданная в 2019 году, ушла с молотка за 99 тыс 200 рублей с учетом комиссии аукциона в размере 24%. Торги проходили в рамках аукциона "Современное искусство. Нонконформизм, актуальное искусство". Стартовая цена лота составляла 1 тысячу рублей. В 2025 году картина была размещена на выставке, посвященной 100-летию петербургского "Зенита".
Смольникову 37 лет. Воспитанник московского "Локомотива" в период игровой карьеры также представлял столичное "Торпедо", екатеринбургский "Урал", "Ростов", "Краснодар", "Зенит" и тульский "Арсенал". В составе "Зенита" Смольников трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. С июня 2024 года по июнь 2025 года Смольников занимал пост вице-президента "Урала".
За сборную России Смольников отыграл 30 матчей, в которых отдал две голевые передачи. На его счету три игры на чемпионате Европы 2016 года и одна встреча на домашнем чемпионате мира 2018 года. В августе 2023 года Смольников объявил о завершении спортивной карьеры.
РоссияИгорь СмольниковЗенитУралЛокомотив (Москва)
 
