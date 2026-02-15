Картину экс-футболиста "Зенита" Смольникова продали за 99 тысяч рублей

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Картина бывшего защитника сборной России по футболу Игоря Смольникова была продана на торгах современного искусства, сообщается на сайте Московского аукционного дома.
Работа под названием "Синий квадрат", созданная в 2019 году, ушла с молотка за 99 тыс 200 рублей с учетом комиссии аукциона в размере 24%. Торги проходили в рамках аукциона "Современное искусство. Нонконформизм, актуальное искусство". Стартовая цена лота составляла 1 тысячу рублей. В 2025 году картина была размещена на выставке, посвященной 100-летию петербургского "Зенита".
Смольникову 37 лет. Воспитанник московского "Локомотива" в период игровой карьеры также представлял столичное "Торпедо", екатеринбургский "Урал", "Ростов", "Краснодар", "Зенит" и тульский "Арсенал". В составе "Зенита" Смольников трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. С июня 2024 года по июнь 2025 года Смольников занимал пост вице-президента "Урала".
За сборную России Смольников отыграл 30 матчей, в которых отдал две голевые передачи. На его счету три игры на чемпионате Европы 2016 года и одна встреча на домашнем чемпионате мира 2018 года. В августе 2023 года Смольников объявил о завершении спортивной карьеры.