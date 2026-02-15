Картину экс-футболиста "Зенита" Смольникова продали за 99 тысяч рублей

За сборную России Смольников отыграл 30 матчей, в которых отдал две голевые передачи. На его счету три игры на чемпионате Европы 2016 года и одна встреча на домашнем чемпионате мира 2018 года. В августе 2023 года Смольников объявил о завершении спортивной карьеры.