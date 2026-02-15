"Это позор": легенда "Ювентуса" раскритиковал судейство в Серии А

"Трудно говорить о футболе после того, что произошло сегодня. Снова случилось нечто неприемлемое, и нельзя портить игру такой важности. Это шоу, которое мы устраиваем для всего мира, нам нужно что-то изменить немедленно, не теряя времени, как это часто бывает в итальянском футболе. С начала года мы говорим, что у лиги нет адекватной структуры. Так продолжаться не может. Решения, подобные сегодняшнему, нельзя принимать легкомысленно", - приводит слова директора по стратегии футбола Джорджо Кьеллини сайт "Ювентуса".

"То, что произошло сегодня, - это позор, который показали по всему миру. Этого не должно повториться, и то, что случилось сегодня вечером, - лишь последнее из многих похожих событий этого сезона. Трудно смириться с такой несправедливостью. Сегодня мы не можем говорить о футболе. Тренер и игроки очень расстроены после того, что произошло сегодня вечером. Это совершенно неприемлемо. Мы потеряли три очка, но итальянский футбол потерял гораздо больше. Это послание, прежде всего, нашим болельщикам. В "Ювентусе" мы едины в борьбе против несправедливости, и мы не сдадимся", - заявил генеральный менеджер туринцев Дамьен Комолли.