"Убежище в аду": найден вход в подземный мир "русской планеты"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Поверхность Венеры практически непроницаема для земных приборов. Но недавно ученые заново исследовали архивные снимки и увидели то, что раньше ускользало. Что скрыто под раскаленной скорлупой адской планеты и зачем туда отправляется российская миссия — в материале РИА Новости.

Успех и разочарование

Если в исследовании Марса несомненный приоритет у американцев, то Венеру называют "русской планетой": ее атмосферу первым открыл Михаил Ломоносов, а СССР отправил туда несколько аппаратов, которые провели фото- и видеосъемку местных ландшафтов.

Однако успех советских миссий принес и разочарование — условия в соседнем мире оказались адскими: невыносимая жара (средняя температура у поверхности — свыше 460 градусов по Цельсию), атмосфера из углекислого газа и давление в сотню раз больше, чем на Земле. Жизнь в таких условиях невозможна — по крайней мере, в ее известных формах.

А вот что скрыто под поверхностью, до сих пор известно плохо. Единственным аппаратом, проводившим радарную съемку небесного тела, была межпланетная станция НАСА "Магеллан". Она работала на орбите Венеры в начале 1990-х. С тех пор возможности техники существенно возросли, так что ученые с помощью современного программного обеспечения проверяют полученные в то время данные еще раз — и совершают новые открытия.

Небесные окна

Команда исследователей из Италии под руководством Леонардо Карреры применила специально разработанный метод визуализации для поиска подповерхностных структур. И обнаружила в районе вулкана Никс Монс необычный кратер, который отличался от других ям и провалов странным "свечением" на радиолокационных снимках.

Ученые пришли к выводу: сигнал отражается от пустоты под поверхностью — полости шириной около километра и высотой почти 400 метров. Если интерпретация верна, это первый случай, когда удалось доказать существование лавовых трубок на Венере.

Лавовые трубки образуются, когда поток жидкой лавы сверху застывает коркой, а затем лава уходит, оставляя под землей длинный пустой коридор. На Земле они встречаются, например, в Исландии или на Гавайях. Кроме того, на Луне и Марсе их находили по цепочкам провалов.

Астрономы давно подозревали, что на Венере такие структуры тоже существуют, но прямых доказательств не было. Плотная атмосфера не позволяет разглядеть поверхность в оптические приборы. Анализ показал: толщина "крыши" венерианского тоннеля — не меньше 150 метров, а сам он тянется в длину минимум на 45 километров.

Специалисты рассматривают и альтернативные версии. Возможно, кратер образовался не над лавовой трубкой, а над трещиной или над дайкой — вертикальным магматическим каналом. Однако форма радиосигнала на земных аналогах таких объектов выглядит иначе. К тому же на Венере слишком мало мелких ударных кратеров, чтобы списать аномалию на падение метеорита. Самое вероятное объяснение: мы впервые видим вход в венерианские пещеры.

Открытие имеет значение не только для геологии. Лавовые трубки рассматриваются как потенциальные убежища для будущих исследований: там стабильная температура и нет жесткого излучения.

Российская миссия проверит

Российские специалисты отмечают: подобных объектов на планете, вероятно, много.

"Пространственное разрешение радара "Магеллана" — около 75 метров на пиксель, поэтому могут быть обнаружены только крупномасштабные структуры. Обычно лавовые трубки, которые мы знаем по примерам Земли, Луны и Марса, имеют характерную ширину меньше этого значения, а значит, скорее всего, мы не видим таковые на Венере по причине именно слабого разрешения. Судя по этой статье, похоже, удалось "поймать" лавовую трубку большого размера", — объясняет Дмитрий Горинов, научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований РАН.

По его словам, лавовые трубки возникают в районах около щитовых вулканов при неравномерном остывании стекающих с них потоков лавы. Как мы знаем, Венера изобилует щитовыми вулканами, а значит, с большой вероятностью такие структуры на ней не редкость.

© ESA / AOES Medialab Венера во время вулканизма © ESA / AOES Medialab Венера во время вулканизма

"Совершенно очевидно, что Венера была вулканически активной планетой в недавнем прошлом. А как насчет сейчас — смогут узнать будущие космические миссии", — продолжает эксперт.

Одна из таких миссий — российская "Венера-Д". Запуск аппарата намечен на 2036-й.

"Сразу несколько приборов нацелены как раз на эту задачу. Орбитальные радиометр и инфракрасная камера будут фиксировать тепловые аномалии в подоблачной атмосфере — таковые могут свидетельствовать об активных вулканах. Аналитические комплексы на спускаемом модуле и аэростате смогут измерить концентрации вулканических газов и изотопные соотношения их основных составляющих. Инфразвуковой детектор на борту аэростата призван улавливать характерные сейсмические колебания от "венеротрясений", — рассказывает ученый.

"Все по плану"

Геология — не единственный предмет исследования. Российские ученые, по словам главы РАН Геннадия Красникова, поищут на планете маркеры жизни, а также изучат природу парникового эффекта, из-за которого температура у поверхности Венеры приближается к 500 градусам по Цельсию. В конечном счете попытаются понять, как, когда и почему разошлись эволюционные пути планет-сестер.

Сейчас миссия на стадии предпроектной подготовки. ИКИ РАН — один из активных участников.

"Мы формируем договор с "Роскосмосом" на выполнение эскизного проекта научной аппаратуры. Параллельно дорабатываем программу научных исследований, проверяем сценарии технической реализуемости проекта и уточняем условия кооперации с другими научно-исследовательскими организациями", — говорит Горинов.