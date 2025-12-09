https://ria.ru/20251209/venera-2060970857.html
Глава РАН назвал цель российской миссии на Венеру
Глава РАН назвал цель российской миссии на Венеру - РИА Новости, 09.12.2025
Глава РАН назвал цель российской миссии на Венеру
Будущая российская миссия на Венеру будет искать маркеры жизни на этой планете, сообщил президент РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 09.12.2025
