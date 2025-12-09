Рейтинг@Mail.ru
Глава РАН назвал цель российской миссии на Венеру
Наука
 
22:29 09.12.2025
Глава РАН назвал цель российской миссии на Венеру
Глава РАН назвал цель российской миссии на Венеру - РИА Новости, 09.12.2025
Глава РАН назвал цель российской миссии на Венеру
Будущая российская миссия на Венеру будет искать маркеры жизни на этой планете, сообщил президент РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 09.12.2025
Глава РАН назвал цель российской миссии на Венеру

Глава РАН Красников заявил, что миссия РФ на Венеру будет искать маркеры жизни

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Будущая российская миссия на Венеру будет искать маркеры жизни на этой планете, сообщил президент РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Красников в докладе Путину рассказал о нацпроекте технологического лидерства "Развитие космической деятельности на период до 2030 и на перспективу до 2036 года", составной частью которого является федеральный проект "Космическая наука".
«
"У нас запланирован проект "Венер-Д". Это как раз для того, чтобы маркеры жизни посмотреть на Венере", - сказал Красников в докладе Путину.
Ранее Красников в интервью РИА Новости сообщал, что космическая миссия России по освоению Венеры, запланированная на 2036 год, может быть запущена и раньше, но сначала в планах запуск аппарата на Луну.
Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин считает исследования климата Венеры актуальными
