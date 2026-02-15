Что Ванга предсказывала России перед своей смертью

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Слепая женщина из болгарского села стала легендой еще при жизни. Вангелия Пандева Гуштерова — или просто Ванга — говорила о судьбах стран и континентов так, будто читала по открытой книге.

Что она предвидела для России?

Ураган, который открыл "второе зрение"

Вангелия Гуштерова появилась на свет 31 января 1911-го в Струмице в бедной крестьянской семье. До 12 лет была обычной девочкой. Во время прогулки детей застал внезапный ураган — такой силы, что стена ветра подняла девочку в воздух и швырнула за сотни метров.

Нашли ее без сознания. Глаза были забиты песком. Семья не могла позволить себе дорогое лечение, и Вангелия навсегда потеряла зрение.

Ванга в молодости Ванга в молодости

Первое видение

Дар проявился в 1939 году. Ванге было уже 28, она сильно простудилась, и ночью к ней пришло видение — таинственный всадник, окруженный светом. С того момента она начала "видеть" то, что недоступно другим.

Время было жестокое — шла Вторая мировая война. По округе быстро разнеслась весть: слепая женщина помогает найти пропавших без вести солдат. Она могла сказать, жив человек или погиб, иногда описывала место и обстоятельства смерти с необъяснимой точностью.

Сама Ванга рассказывала : перед тем как обрести дар, она несколько дней пролежала в горячке. Когда вернулась в сознание, начала слышать голоса и видеть чужие судьбы.

"Когда передо мной стоит человек, вокруг него собираются все умершие близкие. Они сами задают мне вопросы и охотно отвечают на мои", — объясняла она.

Вангелия вышла замуж 10 мая 1942-го за болгарского военнослужащего Димитра Гуштерова. Он приехал к ней в Струмицу, прослышав о ее даре, чтобы узнать об убийцах своего брата. После свадьбы она переехала к мужу в болгарский город Петрич.

Визиты сильных мира сего

К двери скромного дома в деревне тянулись не только простые люди. 8 апреля 1942-го Вангу тайно посетил царь Болгарии Борис III. Приезжали художники, поэты, влиятельные политики.

Ходят легенды, что к ней явился сам Гитлер. Известно, что фюрер питал слабость к мистике и оккультизму. По словам очевидцев, Ванга предупредила его: "Не трогай Россию — проиграешь". Пророчество о поражении под Москвой разозлило диктатора. Но оно сбылось.

© AP Photo Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года © AP Photo Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года

Советская элита тоже не обходила провидицу стороной. К ней приезжал художник Святослав Рерих, которому она описала интерьер его московского кабинета до мелочей, даже редкий цветок на подоконнике. В 1979-м с визитом пожаловал писатель Сергей Михалков. Через посредников с ней связывался Леонид Брежнев. А в 90-е, по некоторым данным, она консультировала представителей Бориса Ельцина.

Пророчества, которые сбылись

В 1941-м она предсказала победу СССР над Германией. В 1952-м — смерть Сталина, добавив , что "двери в мир мертвых уже открыты".

Индиру Ганди Ванга предупредила: женщину погубит "оранжево-желтое платье". В день убийства премьер-министра Индии на ней было яркое сари именно таких цветов.

В 80-х она произнесла загадочную фразу: "В конце века Курск окажется под водой". Спустя 20 лет затонула одноименная атомная подлодка. Распад Советского Союза она тоже видела заранее : "Союз распадется, и старая Россия возродится".

Загадка "восьмого" президента

Одно из самых обсуждаемых пророчеств звучит так: "Когда придет восьмой, Украина станет частью России".

Примечательно: до мая 2024-го Владимир Зеленский — седьмой президент Украины. Значит, загадочный "восьмой" — его преемник. Когда это произойдет и при каких обстоятельствах — неизвестно. Но слова Ванги продолжают обсуждать.

© AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде © AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде

Она уточняла: мир будет добыт "через кровь", после чего на постсоветском пространстве возникнет объединение трех славянских народов.

Переломный рубеж

пророчествах Ванги 20-е годы XXI века — время, после которого мир изменится навсегда. Причем изменения затронут все сферы — от войн до технологий.

Война в Европе. Европу втянет в серьезный вооруженный конфликт. Он унесет множество жизней и перекроит карту континента.

Природные катастрофы. Планету потрясут стихийные бедствия: проснутся спящие вулканы, мощные наводнения сметут целые регионы.

Научный прорыв. Человечество совершит рывок в медицине. Врачи научатся выращивать органы в лаборатории. В борьбе с раком произойдет прорыв — возможно, найдут лекарство. Ученые откроют новый источник энергии, равный по мощности Солнцу.

Финансовая революция. Исчезнут привычные деньги. Их место займут цифровые валюты.

Закат Запада. Запад окунется в полосу хаоса. Крупные союзы начнут разрушаться. Уровень жизни упадет. Кризисы станут нормой. На мировую арену выйдет "красный дракон" — многие видят в этом образе усиление Китая.

© iStock.com / real444 Китайские красные фонари © iStock.com / real444 Китайские красные фонари

Что говорила о России

Для России у Ванги были особые слова. Она повторяла: эта страна переживет любые кризисы и станет мировой силой.

"Все растает, словно лед, и лишь слава Владимира, слава России останутся нетронуты. Никто не сможет остановить Россию", — говорила провидица.