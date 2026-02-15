"Спецназу" — 24 года: как сложились судьбы актеров сериала

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Спецназ" вошел в историю российского телевидения как сериал с необычно короткой экранной жизнью. Зрителям показали лишь семь серий, разделенных на два сезона.

Как сложилась судьба актеров спустя 24 года после завершения проекта?

Александр Балуев — майор Платов (Клим)

Образ Клима так прочно закрепился за Балуевым, что следующие годы его чаще всего звали играть офицеров: в Голливуде, в "Благословите женщину", "Московской саге", "Турецком гамбите". Хотя он иногда выходил за рамки: сыграл Петра I, криминальных авторитетов, главу "Роскосмоса".

Сейчас продолжает сниматься в кино и сериалах. Гастролирует со своим музыкально-драматическим спектаклем "Признание", который сам поставил. Играет в "Мещанах" в театре "Современник".

Живет 67-летний актер уединенно, в загородном доме в Подмосковье. Светские мероприятия избегает, много занимается озвучкой.

Алексей Кравченко — капитан Владимир Вяземский (Док)

Алексей в 13 лет снялся в "Иди и смотри". Создал группу "Гуарана" — ее музыка звучит в "Русском спецназе". Сейчас 56-летний актер активно снимается в разноплановом кино: от исторических драм до комедий.

Среди работ: "Операция "Неман", "Хоккейные папы", "Казачок", "Завербованный", "Авиатор", "Первый на Олимпе", "Казачок 2", "Киловаттино". Играет в МХТ им. Чехова: "Мефисто" и "Карамазовы". С 2016-го ведет шоу "Экстрасенсы против детективов" на НТВ.

Игорь Лифанов — старший прапорщик Виктор Хрусталев (Хруст)

После "Спецназа" Игорь стал настоящей звездой: роли оперативников и бандитов в "Бандитском Петербурге", "Охоте на изюбря", "Егере" шли одна за другой. Выходило до 10 проектов в год.

Со временем поток ролей уменьшился. Среди недавних работ: "Следствие любви", "Нагиев на карантине", "Мокрые майки". В этом году выходит "Пять минут тишины. Леса и реки" — главная роль, майор МЧС Сергей Гиреев.

Параллельно 60-летний Лифанов играет в театре: "Семейный переполох", "Двое в лифте, не считая текилы", "Зинон. С приветом!", "Ночь ее откровений".

Александр Носик — старший прапорщик Кобрин (Змей)

Образ крутого бойца прилип к Носику. Он много снимался в боевиках и криминальных историях, где играл жестких, решительных парней.

Среди заметных работ 54-летнего актера — главная роль в двух сезонах "Возвращения Мухтара", "Такова жизнь", "Хранители сети", "Исполнительный лист", "Месть", "Лектор", "Пасечник" и десятках других фильмов и сериалов.

Александр с 2011-го начал карьеру телеведущего: "Час безопасности", "Поступок", "Хочу дом за рубежом!", "Между нами, девочками".

Андрей Зибров — прапорщик Алексей Шахмаметьев (Шах)

После "Спецназа" Андрей Зибров продолжал сниматься: в "Агенте национальной безопасности", "Империи под ударом", "Улицах разбитых фонарей", "Диверсанте", "Литейном".

В 2010-м жизнь перевернулась : заступился за жену от двух хулиганов, один выстрелил из травматического пистолета актеру в лицо. Глаз спасти не удалось — теперь протез. Обидчик получил три года и штраф в размере 77 тысяч рублей.

"Фактически он будет находиться в местах лишения свободы два с половиной года. Я считаю, этого недостаточно. Успеет ли он что-то осознать за это время?" — сказал Андрей журналистам после оглашения приговора.

Травма сильно ударила, но сломать Зиброва не смогла. Через год он вернулся — сначала в театр, потом в кино. Теперь больше играет на сцене: Театр эстрады им. Райкина, антрепризы. Роли разные — от жиголо Тамбурмажора в "Войцеке" до дряхлого старика в "Калигуле". В 2026-м у 52-летнего актера запланированы роли в "Лешем" и "Гамлете".

Анатолий Петров — майор Лилин, офицер военной контрразведки ФСБ

Анатолий Петров продолжил играть в серьезных проектах: "Спецназ по-русски 2", "Потерявшие солнце", "Нелегал", "Принцесса и нищий", "Убойная сила 6", "Братва", "Качели".

Маленькие зрители тоже знают 67-летнего актера: персонажи в "Алеше Поповиче", "Трех богатырях", "Иване-царевиче и Сером волке", "Илье Муромце", "Лунтике" говорят его голосом. Дубляж киноролей — его стихия: Адам Сэндлер, Эдвард Нортон и другие.

С 1995-го — артист Большого драматического театра в Петербурге. В 2009-м получил медаль Пушкина, в 2015-м — спецприз "Золотой маски" за ансамбль в "Пьяных".

Те, кого уже нет

За годы, прошедшие с премьеры "Спецназа", не стало сразу нескольких актеров.

Роль Александр Дедюшко не была центральной, но зрители хорошо запомнили актера по многим военным и остросюжетным проектам начала 2000-х. Он работал и на телевидении — вел программу "Улица твоей судьбы", участвовал в "Танцах со звездами". 3 ноября 2007 года Александр Дедюшко погиб в автокатастрофе вместе с супругой и 8-летним сыном. Актеру было 45 лет. В том же году ему посмертно присудили премию ФСБ России — за вклад в формирование экранного образа офицера спецслужб.

Еще одной заметной фигурой сериала был Владимир Турчинский, исполнивший роль подполковника Озорных. За пределами съемочной площадки Турчинский был известен как спортсмен, телеведущий, популяризатор силового экстрима и здорового образа жизни. Владимир Турчинский скончался 16 декабря 2009-го от инфаркта. Ему было 46 лет.

В сериале Владислав Галкин сыграл старшего лейтенанта Якова Урманова (Якут). Актер умер в феврале 2010-го. Официальной причиной смерти врачи назвали остановку сердца. Ему было 38 лет. К тому моменту за плечами у Галкина уже была огромная популярность — "Дальнобойщики", "Мастер и Маргарита", десятки ролей, сделавших его одним из самых узнаваемых актеров своего поколения.