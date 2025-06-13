https://ria.ru/20250613/turchinskiy-2022261307.html

Тайна смерти Владимира Турчинского: кому мешал "Динамит"?

Тайна смерти Владимира Турчинского: кому мешал "Динамит"? - РИА Новости, 13.06.2025

Тайна смерти Владимира Турчинского: кому мешал "Динамит"?

Владимир Турчинский, известный под прозвищем "Динамит", был не только легендарным спортсменом и актером, но и человеком с непростой судьбой. Его внезапная... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:06:00+03:00

2025-06-13T08:06:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Владимир Турчинский, известный под прозвищем "Динамит", был не только легендарным спортсменом и актером, но и человеком с непростой судьбой. Его внезапная смерть вызвала множество вопросов и породила массу слухов. Кому мог помешать этот сильный и харизматичный мужчина, и что на самом деле скрывается за завесой трагедии?Внезапная смерть потрясла всю страну В России 2000-х едва ли найдется человек, который не слышал бы о Турчинском — спортсмене, бодибилдере, телеведущем, актере и рекордсмене Книги Гиннесса. Его прозвище "Динамит" стало широко известно благодаря одному из популярных телевизионных шоу, после чего он быстро завоевал славу. Владимир вел такие известные юмористические программы, как "Смех без правил" и "Убойная лига", которые открыли дорогу многим знаменитым комикам.За свою жизнь Владимир успел многое: он снимался в детском шоу "Улица Сезам", играл в сериале "Счастливы вместе", где его герой конфликтовал с Геной Букиным, а также совершал невероятные подвиги — поднимал слона весом в три тонны и сдвигал с места 160-тонный самолет "Руслан". Для многих он был воплощением идеального русского мужчины — сильного, доброго, талантливого и с отличным чувством юмора. В 46 лет Турчинский был на пике своей карьеры, постоянно работая над новыми проектами, а его график был расписан на долгие годы вперед. Поэтому внезапная новость о его смерти потрясла всю страну.Скорая ехала очень долгоЗа несколько часов до своей смерти, 15 декабря, Владимир Турчинский дал интервью журналистам телеканала РЕН ТВ в программе "В час пик" и снялся в выпуске "Добрый вечер, Москва!" на ТВ-Центре. Этот день был обычным для ведущего. Вечером после съемок он вернулся домой в деревню Пашуково Московской области, поужинал с семьей и лег спать, не жалуясь на плохое самочувствие или боли. В пять утра, проснувшись с сильным недомоганием, он попытался встать, но упал без сознания. Жена вызвала скорую помощь, но медики, прибывшие почти через полтора часа, не смогли спасти Владимира — он умер от инфаркта.Поклонники спортсмена долго не могли поверить в внезапную смерть кумира. Турчинский был убежденным сторонником здорового образа жизни, и по его методикам тренировались тысячи людей. Этот факт вызывает у многих сомнения относительно настоящей причины его смерти. Существовало множество версий трагедии, но почти все они были опровергнуты официальными лицами и семьей актера.Версии смертиСледствие пришло к выводу, что причиной смерти Владимира Турчинского стала сердечная недостаточность. Его ненормированный рабочий график — частые съемки с раннего утра до поздней ночи — негативно сказался на здоровье. За месяц до смерти Турчинский обращался в военно-морской госпиталь с жалобами на боли в груди, а за день до кончины проходил процедуру очищения крови.Некоторые СМИ вчера сообщили, что причиной смерти Владимира Турчинского могла стать процедура плазмафереза — очистки крови. Однако специалисты утверждают, что плазмаферез является безопасной процедурой с точки зрения кардиологии и не может вызвать инфаркт.Плазмаферез обычно помогает очистить организм от токсинов. В случае спортсмена-бодибилдера причиной появления токсинов в крови могут быть анаболические препараты, стимулирующие рост мышц. Если в ходе следствия медицинские эксперты подтвердят употребление таких препаратов, анаболики, вероятно, будут признаны одной из причин внезапной смерти Турчинского.Лечащий врач Турчинского предполагал, что причиной инфаркта мог стать прием гормональных препаратов или стероидов, которые спортсмен использовал для поддержания формы. Вдова, Ирина Турчинская, опровергла эту версию, утверждая, что подобное невозможно скрыть.Версия "заказного убийства": кому мешал "Динамит"?Хотя официально эта версия не подтверждалась, некоторые обращают внимание на странные обстоятельства. Например, отказ местной "скорой" ехать на вызов, из-за чего помощь опоздала. Смущает многих связь с молдавским политиком Иланом Шором. Турчинский и Басков участвовали в его поддержке, что вызвало скандал. Возможно, были недовольные его политической активностью.Фанаты артиста также вспомнили о его работе в опасных сферах. В 1990 годах Турчинский был телохранителем у Дмитрия Маликова, и даже получил огнестрельное ранение, после которого чудом выжил. Поклонники посчитали, что этих аргументов достаточно, чтобы выдвинуть версию о заказном убийстве.Прощание и наследиеНа траурном вечере памяти жена Турчинского, Ирина, заявила, что после ухудшения состояния муж прожил еще около 30 минут, но скорая помощь прибыла лишь спустя почти полтора часа. По ее словам, местная больница в селе Ямкино отказалась направлять бригаду и посоветовала обращаться в Москву. В итоге столичные врачи первыми прибыли на место и констатировали смерть. Ирина неоднократно обращалась в правоохранительные органы с жалобами на халатность медиков, однако уголовное дело не было возбуждено из-за отсутствия состава преступления.Владимир Турчинский был похоронен 18 декабря 2009 года на кладбище в селе Воскресенское Ногинского района, рядом с могилой своего отчима, офицера погранвойск Вячеслава Сергеевича Силаева. В 2010 году на экраны вышел сериал "Небо в огне", посвященный советским летчикам Великой Отечественной войны, в котором Турчинский исполнил свою последнюю роль в кино.По словам его жены Ирины, дело и идеи Владимира продолжают жить, и мысли о том, что он не хотел бы видеть ее несчастной и замкнувшейся, помогают ей идти вперед."Муж очень сильно повлиял на мой личностный рост... После его смерти я закрылась на очень долгое время. Но все, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Я понимала, что у меня есть два варианта: перестать жить или продолжать. Я выбрала второе", — говорила вдова спортсмена в интервью.На сегодняшний день Ирина Турчинская является одной из самых известных фитнес-тренеров России. Она возглавляет крупную сеть спортивных клубов и активно участвует в различных телевизионных проектах, посвященных спорту и здоровому образу жизни. Благодаря своему профессионализму и харизме, Ирина стала влиятельной фигурой в сфере фитнеса и здорового образа жизни.Дочь Владимира Турчинского, Ксения, также выбрала спортивный путь и профессионально занимается танцами. Она является членом сборной России по хип-хопу и неоднократно становилась призером и участницей чемпионатов России, Европы и мира. Ксения часто вспоминает советы своего отца и признается, что до сих пор ощущает его незримое присутствие в своей жизни и творчестве.Ирина отмечает, что дочь очень похожа на Владимира по характеру и воле к победе: "Ксюша — это настоящая Вовкина дочь. Если она чего-то захочет, ее уже ничто не остановит". Такая решительность и упорство помогают Ксении достигать высоких результатов в танцевальном спорте.Скорее всего, смерть Турчинского — это трагическое стечение факторов, таких как проблемы с сердцем, плазмаферез, перегрузка работой и, возможно, задержка скорой. Версия "заказа" остается конспирологической, но учитывая его активность в разных сферах, исключать ее полностью нельзя.Для близких он навсегда остался "Динамитом" — человеком, который "шел на сцену побеждать".

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россия, московская область (подмосковье), москва, илан шор, дмитрий маликов