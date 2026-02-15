Названа средняя стоимость помады в России

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Средняя стоимость помады в России в январе составила 491 рубль, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата.
Ведомство с 2026 года начало отслеживать для расчета инфляции стоимость помад на ежемесячной основе. Учитываются данные по разным видам помад, включая глянцевые, матовые, для защиты или увлажнения, исключение - гигиеническая помада.
Самые дорогие помады в Магаданской области, где в среднем они стоят 1,2 тысячи рублей. В тройку также входят Якутия (1 тысяча рублей) и Камчатка (926 рублей). В Дагестане придется за нее отдать 742 рубля, в Кабардино-Балкарии - 717 рублей.
В Москве стоимость помады в среднем составляет 676 рублей, Санкт-Петербурге - 611 рублей.
Дешевле всего покупка обойдется в Ингушетии - 156 рублей. При этом в Смоленской области придется отдать за помаду 311 рублей, а Республике Алтай - 314 рублей.
