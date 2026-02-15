Рейтинг@Mail.ru
В центре Петербурга зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы - РИА Новости, 15.02.2026
10:16 15.02.2026
В центре Петербурга зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы
общество
санкт-петербург
александр колесов
погода
ленинградская область
россия
общество, санкт-петербург, александр колесов, погода, ленинградская область, россия
Общество, Санкт-Петербург, Александр Колесов, Погода, Ленинградская область, Россия
В центре Петербурга зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы

Синоптик Колесов: 23,5 градуса мороза зафиксировали в центре Петербурга

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Вид на Дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Самая низкая температура с начала зимы зафиксирована в воскресенье в центре Санкт-Петербурга - минус 23,5 градуса, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Доброго, самого морозного утра в Санкт-Петербурге. Спасибо всем, кто закрыл сегодня ночью форточку и позволил состоятся рекорду температуры в центре города... На 9 часов утра температура... была минус 23,5 градуса, на большей части остальной территории города температура ниже минус 25 градусов", – написал Колесов в своем Telegram-канале.

Как уточнил синоптик, в центре Санкт-Петербурга температура опустилась ниже минус 20 градусов впервые с начала зимы. В предыдущие годы морозы в центре города достигли минус 24,5 градуса только 18 февраля 2021 года.
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр КолесовПогодаЛенинградская областьРоссия
 
 
