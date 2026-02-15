https://ria.ru/20260215/peterburg-2074482991.html
В центре Петербурга зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы
В центре Петербурга зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы - РИА Новости, 15.02.2026
В центре Петербурга зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы
Самая низкая температура с начала зимы зафиксирована в воскресенье в центре Санкт-Петербурга - минус 23,5 градуса, сообщил главный синоптик города Александр... РИА Новости, 15.02.2026
общество
санкт-петербург
александр колесов
погода
ленинградская область
россия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
В центре Петербурга зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы
Синоптик Колесов: 23,5 градуса мороза зафиксировали в центре Петербурга