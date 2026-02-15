Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор сообщил о достатке реагентов для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 15.02.2026
23:30 15.02.2026 (обновлено: 23:56 15.02.2026)
Роспотребнадзор сообщил о достатке реагентов для диагностики оспы обезьян
общество
Роспотребнадзор сообщил о достатке реагентов для диагностики оспы обезьян

Роспотребнадзор: в Петербурге достаточно реагентов для обнаружения оспы обезьян

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Возможность оперативной лабораторной диагностики оспы обезьян обеспечена в Санкт-Петербурге, в регионе есть достаточный запас реагентов, сообщили журналистам в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В регионе обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики, имеется достаточный запас реагентов", - уточнили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлено в Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует.
В Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
Санкт-ПетербургЛенинградская областьТаиландФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
