https://ria.ru/20260215/ospa-2074570479.html
Роспотребнадзор сообщил о достатке реагентов для диагностики оспы обезьян
Роспотребнадзор сообщил о достатке реагентов для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 15.02.2026
Роспотребнадзор сообщил о достатке реагентов для диагностики оспы обезьян
Возможность оперативной лабораторной диагностики оспы обезьян обеспечена в Санкт-Петербурге, в регионе есть достаточный запас реагентов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T23:30:00+03:00
2026-02-15T23:30:00+03:00
2026-02-15T23:56:00+03:00
санкт-петербург
ленинградская область
таиланд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988910032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f748d523284d1e26bfc58ef611d02f37.jpg
https://ria.ru/20260215/ospa-2074568214.html
санкт-петербург
ленинградская область
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988910032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d0c3c1660b99b9e4861560bc634514e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, ленинградская область, таиланд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Таиланд, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор сообщил о достатке реагентов для диагностики оспы обезьян
Роспотребнадзор: в Петербурге достаточно реагентов для обнаружения оспы обезьян