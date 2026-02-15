https://ria.ru/20260215/ospa-2074570351.html
Роспотребнадзор сообщил о сохранении рисков завоза оспы обезьян в турсезон
Роспотребнадзор сообщил о сохранении рисков завоза оспы обезьян в турсезон - РИА Новости, 15.02.2026
Роспотребнадзор сообщил о сохранении рисков завоза оспы обезьян в турсезон
Риски завоза оспы обезьян в Россию сохраняются в туристический сезон, на пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль,... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T23:28:00+03:00
2026-02-15T23:28:00+03:00
2026-02-15T23:28:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
ленинградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789754737_0:89:1282:810_1920x0_80_0_0_2f2401cc6acf555cfd2845ed01267e71.png
https://ria.ru/20260215/ospa-2074568214.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789754737_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_df0245a3a4f80d5c392d86c398846730.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор сообщил о сохранении рисков завоза оспы обезьян в турсезон
Роспотребнадзор: риски завоза оспы обезьян в турсезон в Россию сохраняются