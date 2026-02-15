Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор сообщил о сохранении рисков завоза оспы обезьян в турсезон - РИА Новости, 15.02.2026
23:28 15.02.2026
Роспотребнадзор сообщил о сохранении рисков завоза оспы обезьян в турсезон
Риски завоза оспы обезьян в Россию сохраняются в туристический сезон, на пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль
общество
санкт-петербург
россия
ленинградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
россия
ленинградская область
общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор сообщил о сохранении рисков завоза оспы обезьян в турсезон

© ИнфографикаОспа обезьян
Оспа обезьян
© Инфографика
Оспа обезьян. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Риски завоза оспы обезьян в Россию сохраняются в туристический сезон, на пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль, сообщили журналистам в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве рассказали, что два лабораторно подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян выявлено в Санкт-Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда.
"Межрегиональное управление напоминает о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон. На пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль", - уточнили в пресс-службе.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
Вчера, 22:48
 
