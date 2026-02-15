https://ria.ru/20260215/moshenniki-2074480981.html
Россиян предупредили об опасном "подарке" от мошенников
Россиян предупредили об опасном "подарке" от мошенников - РИА Новости, 15.02.2026
Россиян предупредили об опасном "подарке" от мошенников
Мошенники начали выманивать у своих потенциальных жертв коды под видом доставки "подарка на день рождения", сообщило управление по борьбе с противоправным... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T09:58:00+03:00
2026-02-15T09:58:00+03:00
2026-02-15T09:58:00+03:00
санкт-петербург
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0056de654ff5f83093c7c8e16f7130f.jpg
https://ria.ru/20260213/moshenniki-2074063087.html
https://ria.ru/20260207/moshenniki-2072904801.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_901580c9a43b3d544700930d54b3c920.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, мошенники
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Технологии, мошенники
Россиян предупредили об опасном "подарке" от мошенников
МВД: в Петербурге мошенники выманивают данные под видом доставки подарка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Мошенники начали выманивать у своих потенциальных жертв коды под видом доставки "подарка на день рождения", сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Аферисты придумали новый способ выманить ваши данные — под видом доставки подарка. Сценарий выглядит мило и безобидно: вам пишут или звонят (с сообщением, что)... отправили подарок на день рождения... Для доставки нужно подтвердить посылку", – рассказало ведомство в своем Telegtam-канале
.
Как отмечает профильное управление ГУМВД, при этом имя дарителя не называется под предлогом "сюрприза", а получателя просят озвучить код якобы для сверки при оформлении доставки.
"Но на самом деле этот "код" — это... одноразовый пароль из SMS... код подтверждения входа в банк или на Госуслуги... или другой секретный код для операций с вашими данными и деньгами", – предупреждает киберполиция.
Таким образом аферисты могут получить доступ к личному кабинету или Госуслугам, войти в интернет‑банк, оформить кредиты или перевести деньги, а также использовать персональные данные жертвы обмана для новых мошеннических схем.
Полиция рекомендует никому не сообщать никаких кодов и заранее относиться к предложению о "подарке" как к обману.
"Никакая нормальная служба доставки не просит секретные sms‑коды "для сверки подарка", – напоминают в ГУМВД Петербурга
.