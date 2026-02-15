"Автомобилист" со счетом 8:1 разгромил "Металлург" в матче КХЛ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" дома разгромил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
15 февраля 2026 • начало в 14:30
Завершен
01:07 • Семен Кизимов
(Максим Денежкин)
13:01 • Даниэл Спронг
01:27 • Ярослав Бусыгин
(Александр Шаров, Брукс Мэйсек)
02:08 • Даниэл Спронг
(Брукс Мэйсек, Александр Шаров)
18:05 • Даниэл Спронг
(Джесси Блэкер, Семен Кизимов)
04:35 • Максим Денежкин
17:51 • Артем Каштанов
(Сергей Зборовский, Кирилл Воробьев)
19:25 • Данил Романцев
(Семен Кизимов)
11:14 • Егор Яковлев
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0). В составе победителей хет-трик оформил Даниэль Спронг (14, 23 и 29-я минуты), по шайбе забросили Семен Кизимов (2), Ярослав Бусыгин (22), Максим Денежкин (45), Артем Каштанов (58) и Данил Романцев (60). У "Металлурга" отличился Егор Яковлев (32).
30-летний нападающий "Автомобилиста" Александр Шаров провел свою 600-ю игру в КХЛ и оформил ассистентский хет-трик. Нидерландский форвард "Автомобилиста" Спронг оформил свой второй хет-трик в дебютном сезоне в лиге.
"Автомобилист" выиграл у "Металлурга" впервые в текущем сезоне. Предыдущие три встречи остались за "Магниткой".
"Металлург" (87 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. "Автомобилист" (66) располагается на четвертой строчке.
В следующем матче "Автомобилист" примет "Сочи", а "Металлург" в гостях сыграет с астанинским "Барысом". Обе встречи состоятся 17 февраля.
