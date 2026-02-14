Журова поделилась впечатлениями от выступления Шайдорова на Олимпиаде

«

"Мне хочется порадоваться за Казахстан. Честно говоря, я такого финала в фигурном катании не видела уже давно, 32 года. Когда на Олимпиаде в Лиллехаммере все сильнейшие начали падать (в короткой программе), а Леша Урманов очень хорошо откатался и занял первое место. Кстати, сейчас он как раз является тренером Михаила, который очень сильно всех удивил и стал олимпийским чемпионом. Миша очень чисто выступил, и говорят, что это было лучшим его катанием за всю жизнь. Очень приятно, и что у него наш тренер Алексей Урманов, и что Миша так хорошо откатал. Он еще ведь и тренировался, насколько я знаю, в Сочи", - сказала Журова.