Журова поделилась впечатлениями от выступления Шайдорова на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Фигурное катание
 
14:54 14.02.2026
Журова поделилась впечатлениями от выступления Шайдорова на Олимпиаде
Журова поделилась впечатлениями от выступления Шайдорова на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что обрадована выступлением фигуриста Михаила Шайдорова,... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Журова поделилась впечатлениями от выступления Шайдорова на Олимпиаде

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что обрадована выступлением фигуриста Михаила Шайдорова, который под руководством российского тренера Алексея Урманова принес сборной Казахстана золотую медаль Олимпийских игр 2026 года в мужском одиночном катании.
В пятницу Шайдоров выиграл золотую медаль Олимпиады в Италии. По сумме короткой (92,94 балла) и произвольной (198,64) программ спортсмен набрал 291,58 балла. Он стал первым в истории спортсменом, представляющим Казахстан, которому удалось взять золотую медаль Игр в фигурном катании. Тренер Шайдорова Урманов является заслуженным мастером спорта РФ, олимпийским чемпионом 1994 года в мужском одиночном катании.
"Мне хочется порадоваться за Казахстан. Честно говоря, я такого финала в фигурном катании не видела уже давно, 32 года. Когда на Олимпиаде в Лиллехаммере все сильнейшие начали падать (в короткой программе), а Леша Урманов очень хорошо откатался и занял первое место. Кстати, сейчас он как раз является тренером Михаила, который очень сильно всех удивил и стал олимпийским чемпионом. Миша очень чисто выступил, и говорят, что это было лучшим его катанием за всю жизнь. Очень приятно, и что у него наш тренер Алексей Урманов, и что Миша так хорошо откатал. Он еще ведь и тренировался, насколько я знаю, в Сочи", - сказала Журова.
"Это тоже удивительно, наша страна дала ему возможность готовиться к выступлениям за свою страну на Олимпийских играх. И он большой молодец, что сумел собраться и так хорошо выступить. Мне кажется, что Миша до сих пор еще находится в полном шоке. Тем и прекрасна Олимпиада, что она преподносит нам такие просто невероятные сюрпризы. Все, конечно, считали, что олимпийским чемпионом станет (американец) Илья Малинин, но что с ним произошло, только одному богу известно. Талантливейшие ребята, но многие настолько плохо откатали произвольную программу, это крайне удивило", - добавила собеседница агентства.
Мегасенсация в фигурном катании: русский тренер привел Казахстан к золоту
Фигурное катаниеСпортКазахстанИталияРоссияСветлана ЖуроваМихаил ШайдоровАлексей УрмановГосдума РФЗимние Олимпийские игры 2026
 
