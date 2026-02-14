https://ria.ru/20260214/malinin-2074389327.html
Малинин слишком рано поверил в свой успех, считает Журова
Малинин слишком рано поверил в свой успех, считает Журова
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что фаворит Олимпиады в Италии двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин слишком рано поверил в свой успех и допустил непростительные ошибки, оставившие его без медали Игр.
В пятницу Малинин
, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место. Победителем Олимпийских игр стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров
.
"Думаю, что Илью Малинина многие убедили в том, что он станет олимпийским чемпионом. И все вокруг него были в этом уверены. Он неплохо начал выступление, а потом стал разваливаться по ходу программы. Разваливался, разваливался и разваливался. Я думаю, что если бы японцы и француз не упали перед его выступлением, то он бы выиграл. Но когда Малинин увидел, что они упали и ему теперь надо спокойно откатать программу, то пошел на сложности. А надо было, наверное, откатать чисто, без погони за сложными элементами", - сказала Журова
.
"Илья все-таки решил пойти ва-банк и показать на Олимпийских играх потрясающее катание. Но, видимо, это стало ошибкой, ему надо было бы просто чисто выполнить все прыжки. Я уверена в том, что Малинин боец, и если бы конкуренты не упали, то он вступил бы в борьбу и все было по-другому. А здесь он немного расслабился, поняв, что уже точно олимпийский чемпион. А в спорте это непростительно", - подчеркнула собеседница агентства.
Малинину 21 год. Ранее он стал в составе сборной США
победителем олимпийского командного турнира. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, на счету Малинина три победы в Финалах Гран-при.