Малинин слишком рано поверил в свой успех, считает Журова
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:15 14.02.2026
Малинин слишком рано поверил в свой успех, считает Журова
Малинин слишком рано поверил в свой успех, считает Журова - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Малинин слишком рано поверил в свой успех, считает Журова
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что фаворит Олимпиады в Италии двукратный чемпион мира... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание
спорт
илья малинин
светлана журова
михаил шайдоров
зимние олимпийские игры 2026
спорт, илья малинин, светлана журова, михаил шайдоров, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, Светлана Журова, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026
Малинин слишком рано поверил в свой успех, считает Журова

Журова: фаворит ОИ Малинин слишком рано поверил в свой успех и допустил ошибки

Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Илья Малинин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что фаворит Олимпиады в Италии двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин слишком рано поверил в свой успех и допустил непростительные ошибки, оставившие его без медали Игр.
В пятницу Малинин, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место. Победителем Олимпийских игр стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Кто отнял у русского фигуриста медаль Олимпиады? Называем имена палачей
Вчера, 13:57
"Думаю, что Илью Малинина многие убедили в том, что он станет олимпийским чемпионом. И все вокруг него были в этом уверены. Он неплохо начал выступление, а потом стал разваливаться по ходу программы. Разваливался, разваливался и разваливался. Я думаю, что если бы японцы и француз не упали перед его выступлением, то он бы выиграл. Но когда Малинин увидел, что они упали и ему теперь надо спокойно откатать программу, то пошел на сложности. А надо было, наверное, откатать чисто, без погони за сложными элементами", - сказала Журова.
"Илья все-таки решил пойти ва-банк и показать на Олимпийских играх потрясающее катание. Но, видимо, это стало ошибкой, ему надо было бы просто чисто выполнить все прыжки. Я уверена в том, что Малинин боец, и если бы конкуренты не упали, то он вступил бы в борьбу и все было по-другому. А здесь он немного расслабился, поняв, что уже точно олимпийский чемпион. А в спорте это непростительно", - подчеркнула собеседница агентства.
Малинину 21 год. Ранее он стал в составе сборной США победителем олимпийского командного турнира. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, на счету Малинина три победы в Финалах Гран-при.
"Что-то сломалось". Малинин отреагировал на восьмое место на Олимпиаде
Вчера, 08:24
 
