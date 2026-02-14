Малинин слишком рано поверил в свой успех, считает Журова

"Илья все-таки решил пойти ва-банк и показать на Олимпийских играх потрясающее катание. Но, видимо, это стало ошибкой, ему надо было бы просто чисто выполнить все прыжки. Я уверена в том, что Малинин боец, и если бы конкуренты не упали, то он вступил бы в борьбу и все было по-другому. А здесь он немного расслабился, поняв, что уже точно олимпийский чемпион. А в спорте это непростительно", - подчеркнула собеседница агентства.