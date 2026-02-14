Рейтинг@Mail.ru
"Лада" первой в КХЛ потеряла шансы на выход в плей-офф
Хоккей
 
17:34 14.02.2026 (обновлено: 20:05 14.02.2026)
"Лада" первой в КХЛ потеряла шансы на выход в плей-офф
"Лада" первой в КХЛ потеряла шансы на выход в плей-офф
2026-02-14T17:34:00+03:00
2026-02-14T20:05:00+03:00
"Лада" первой в КХЛ потеряла шансы на выход в плей-офф

"Лада" уступила "Барысу" и первой в КХЛ потеряла шансы на выход в плей-офф

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Астанинский "Барыс" обыграл тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 5:3 (3:1, 0:1, 2:1). В составе "Барыса" шайбы забросили Иэн Маккошен (6-я минута), Кирилл Панюков (13), Семен Симонов (15), Райли Уолш (46) и Тайс Томпсон (49). У "Лады" отличились Андрей Чивилев (2), Александр Лукин (35) и Тайлер Граовац (50).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
14 февраля 2026 • начало в 15:00
Завершен
Барыс
5 : 3
Лада
05:39 • Иан Маккошен
(Алихан Асетов, Кирилл Панюков)
12:48 • Кирилл Панюков
14:35 • Semyon Simonov
(Алихан Омирбеков, Динмухамед Каиржан)
05:37 • Рейли Уолш
(Динмухамед Каиржан)
08:32 • Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Никита Бояркин)
01:23 • Андрей Чивилев
14:17 • Александр Лукин
09:51 • Тайлер Граовац
(Андрей Чивилев, Алекс Коттон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Барыс", набрав 44 очка, занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Лада" с 39 баллами располагается на аналогичной позиции на Западе. Тольяттинская команда первой в КХЛ потеряла шансы на выход в плей-офф.
В следующем матче "Барыс" 17 февраля примет магнитогорский "Металлург", "Лада" в этот же день дома сыграет московским ЦСКА.
Хоккей
 
Матч-центр
 
