"Лада" первой в КХЛ потеряла шансы на выход в плей-офф

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Астанинский "Барыс" обыграл тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 5:3 (3:1, 0:1, 2:1). В составе "Барыса" шайбы забросили Иэн Маккошен (6-я минута), Кирилл Панюков (13), Семен Симонов (15), Райли Уолш (46) и Тайс Томпсон (49). У "Лады" отличились Андрей Чивилев (2), Александр Лукин (35) и Тайлер Граовац (50).
14 февраля 2026 • начало в 15:00
Завершен
05:39 • Иан Маккошен
12:48 • Кирилл Панюков
14:35 • Semyon Simonov
(Алихан Омирбеков, Динмухамед Каиржан)
05:37 • Рейли Уолш
08:32 • Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Никита Бояркин)
01:23 • Андрей Чивилев
14:17 • Александр Лукин
09:51 • Тайлер Граовац
"Барыс", набрав 44 очка, занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Лада" с 39 баллами располагается на аналогичной позиции на Западе. Тольяттинская команда первой в КХЛ потеряла шансы на выход в плей-офф.