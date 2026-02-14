Хоккеисты сборной Словакии проиграли шведам на Олимпиаде

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сборная Словакии проиграла команде Швеции в матче третьего тура группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года.
Встреча группы B завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу сборной Швеции, в составе которой дубль оформил Элиас Петтерссон (35-я, 48-я минуты), также отличились Йоэль Эрикссон (8-я минута), Адриан Кемпе (28) и Лукас Рэймонд. У команды Словакии шайбы забросили Юрай Слафковски (9), защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат (30) и Далибор Дворский (60).
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа B
14 февраля 2026 • начало в 14:10
Завершен
07:17 • Юэль Эрикссон Эк
27:06 • Адриан Кемпе
34:29 • Элиас Петтерссон
47:57 • Элиас Петтерссон
51:38 • Лукас Рэймонд
08:59 • Юрай Слафковский
(Шимон Немец, Мартин Гернат)
29:48 • Мартин Гернат
59:21 • Далибор Дворски
(Юрай Слафковский, Петер Черешняк)
Помимо гола, Гернат записал на свой счет результативную передачу, также голевым пасом отметился его соотечественник из московского "Спартака" Адам Ружичка.
Сборная Швеции, набравшая 6 очков, вышла в лидеры группы B. Команда Словакии с 6 баллами потерпела первое поражение на турнире и опустилась на вторую строчку. Далее идут финны (3 очка) и итальянцы (3).
В последнем матче группы финны сыграют с итальянцами. Встреча пройдет в субботу и начнется в 18:40 мск. В случае победы сборной Финляндии, первое место займет команда Словакии за счет дополнительных показателей.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.