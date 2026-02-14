Рейтинг@Mail.ru
17:04 14.02.2026 (обновлено: 18:53 14.02.2026)
Хоккеисты сборной Словакии проиграли шведам на Олимпиаде
Хоккеисты сборной Словакии проиграли шведам на Олимпиаде
Сборная Словакии проиграла команде Швеции в матче третьего тура группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт, зимние олимпийские игры 2026, словакия, швеция, элиас петтерссон, адриан кемпе, лукас рэймонд
Хоккеисты сборной Словакии проиграли шведам на Олимпиаде

Словацкие хоккеисты уступили шведам, но сохранили шанс на выход в 1/4 финала Игр

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сборная Словакии проиграла команде Швеции в матче третьего тура группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года.
Встреча группы B завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу сборной Швеции, в составе которой дубль оформил Элиас Петтерссон (35-я, 48-я минуты), также отличились Йоэль Эрикссон (8-я минута), Адриан Кемпе (28) и Лукас Рэймонд. У команды Словакии шайбы забросили Юрай Слафковски (9), защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат (30) и Далибор Дворский (60).
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа B
14 февраля 2026 • начало в 14:10
Завершен
Швеция
5 : 3
Словакия
07:17 • Юэль Эрикссон Эк
(Адриан Кемпе)
27:06 • Адриан Кемпе
(Расмус Дэлин, Лукас Рэймонд)
34:29 • Элиас Петтерссон
(Филип Форсберг, Виктор Хедман)
47:57 • Элиас Петтерссон
(Лукас Рэймонд, Эрик Карлссон)
51:38 • Лукас Рэймонд
(Мика Зибанежад, Эрик Карлссон)
08:59 • Юрай Слафковский
(Шимон Немец, Мартин Гернат)
29:48 • Мартин Гернат
(Петер Черешняк, Адам Ружичка)
59:21 • Далибор Дворски
(Юрай Слафковский, Петер Черешняк)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Помимо гола, Гернат записал на свой счет результативную передачу, также голевым пасом отметился его соотечественник из московского "Спартака" Адам Ружичка.
Сборная Швеции, набравшая 6 очков, вышла в лидеры группы B. Команда Словакии с 6 баллами потерпела первое поражение на турнире и опустилась на вторую строчку. Далее идут финны (3 очка) и итальянцы (3).
В последнем матче группы финны сыграют с итальянцами. Встреча пройдет в субботу и начнется в 18:40 мск. В случае победы сборной Финляндии, первое место займет команда Словакии за счет дополнительных показателей.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
