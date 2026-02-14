Хоккеисты сборной Словакии проиграли шведам на Олимпиаде

Хоккеисты сборной Словакии Адам Ружичка (21) и Юрай Слафковски на Олимпиаде-2026. Архивное фото

© REUTERS / Mike Segar Хоккеисты сборной Словакии Адам Ружичка (21) и Юрай Слафковски на Олимпиаде-2026

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сборная Словакии проиграла команде Швеции в матче третьего тура группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года.

Адам Ружичка. Помимо гола, Гернат записал на свой счет результативную передачу, также голевым пасом отметился его соотечественник из московского " Спартака

Сборная Швеции, набравшая 6 очков, вышла в лидеры группы B. Команда Словакии с 6 баллами потерпела первое поражение на турнире и опустилась на вторую строчку. Далее идут финны (3 очка) и итальянцы (3).

В последнем матче группы финны сыграют с итальянцами. Встреча пройдет в субботу и начнется в 18:40 мск. В случае победы сборной Финляндии, первое место займет команда Словакии за счет дополнительных показателей.