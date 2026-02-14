Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что гордятся победой казахстанца на Олимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
11:24 14.02.2026 (обновлено: 11:25 14.02.2026)
В Госдуме заявили, что гордятся победой казахстанца на Олимпиаде
В Госдуме заявили, что гордятся победой казахстанца на Олимпиаде
В Госдуме заявили, что гордятся победой казахстанца на Олимпиаде
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что гордится победой на Олимпиаде...
спорт, дмитрий свищев, михаил шайдоров, алексей урманов, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Дмитрий Свищев, Михаил Шайдоров, Алексей Урманов, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
В Госдуме заявили, что гордятся победой казахстанца на Олимпиаде

Свищев заявил, что гордится победой казахстанского фигуриста Шайдорова на ОИ

Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Михаил Шайдоров. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что гордится победой на Олимпиаде казахстанца Михаила Шайдорова, так как он является воспитанником российской школы фигурного катания.
В пятницу Шайдоров выиграл золотую медаль Олимпийских игр года 2026 в Италии. По сумме короткой (92,94 балла) и произвольной (198,64) программ фигурист набрал 291,58 балла. Он стал первым в истории спортсменом, представляющим Казахстан, которому удалось взять золотую медаль Олимпийских игр в фигурном катании. Тренером Шайдорова является россиянин Алексей Урманов - заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании.
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Васильев объяснил провал Малинина на Олимпиаде
Вчера, 10:52
"Самое главное, что практически все представители элиты мужского фигурного катания сейчас - это выходцы российской или советской династии фигуристов. Воспитанники русской школы, носители русских фамилий, русского языка. Это победа и признание нашей школы во всем мире. И этим можно гордиться. Представитель Казахстана - тоже воспитанник нашей школы. Мы им гордимся, поздравляем его", - сказал Свищев.
Депутат также отметил, что не самые высокие результаты российских спортсменов на Играх связаны с длительным отстранением от международных стартов.
"Наши ребята сейчас не смогли почти ничего показать во всех видах спорта на Олимпиаде, потому что отсутствие соревновательной практики, буллинг России и российского спорта дает о себе знать. Когда нас ограничивают в выступлениях на международных стартах с сильнейшими соперниками, это не может не сказаться. Только соревновательная практика может вести к прогрессу", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Свищев заявил, что Гуменник будет величайшим фигуристом
Вчера, 10:49
 
Фигурное катание, Спорт, Дмитрий Свищев, Михаил Шайдоров, Алексей Урманов, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
