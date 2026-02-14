https://ria.ru/20260214/gosduma-2074359392.html
В Госдуме заявили, что гордятся победой казахстанца на Олимпиаде
В Госдуме заявили, что гордятся победой казахстанца на Олимпиаде
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что гордится победой на Олимпиаде
2026-02-14T11:24:00+03:00
2026-02-14T11:24:00+03:00
2026-02-14T11:25:00+03:00
фигурное катание
спорт
дмитрий свищев
михаил шайдоров
алексей урманов
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
В Госдуме заявили, что гордятся победой казахстанца на Олимпиаде
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что гордится победой на Олимпиаде казахстанца Михаила Шайдорова, так как он является воспитанником российской школы фигурного катания.
В пятницу Шайдоров выиграл золотую медаль Олимпийских игр года 2026 в Италии
. По сумме короткой (92,94 балла) и произвольной (198,64) программ фигурист набрал 291,58 балла. Он стал первым в истории спортсменом, представляющим Казахстан
, которому удалось взять золотую медаль Олимпийских игр в фигурном катании. Тренером Шайдорова
является россиянин Алексей Урманов
- заслуженный мастер спорта РФ
, олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании.
"Самое главное, что практически все представители элиты мужского фигурного катания сейчас - это выходцы российской или советской династии фигуристов. Воспитанники русской школы, носители русских фамилий, русского языка. Это победа и признание нашей школы во всем мире. И этим можно гордиться. Представитель Казахстана - тоже воспитанник нашей школы. Мы им гордимся, поздравляем его", - сказал Свищев
.
Депутат также отметил, что не самые высокие результаты российских спортсменов на Играх связаны с длительным отстранением от международных стартов.
"Наши ребята сейчас не смогли почти ничего показать во всех видах спорта на Олимпиаде, потому что отсутствие соревновательной практики, буллинг России и российского спорта дает о себе знать. Когда нас ограничивают в выступлениях на международных стартах с сильнейшими соперниками, это не может не сказаться. Только соревновательная практика может вести к прогрессу", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Петра Гуменника
и Аделию Петросян
.