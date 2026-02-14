В Госдуме заявили, что гордятся победой казахстанца на Олимпиаде

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что гордится победой на Олимпиаде казахстанца Михаила Шайдорова, так как он является воспитанником российской школы фигурного катания.

"Наши ребята сейчас не смогли почти ничего показать во всех видах спорта на Олимпиаде, потому что отсутствие соревновательной практики, буллинг России и российского спорта дает о себе знать. Когда нас ограничивают в выступлениях на международных стартах с сильнейшими соперниками, это не может не сказаться. Только соревновательная практика может вести к прогрессу", - добавил собеседник агентства.