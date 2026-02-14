"Бавария" разгромила "Вердер" в матче Бундеслиги, Кейн забил 500-й гол

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" на выезде обыграла "Вердер" в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в Бремене, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Гарри Кейн (22 - пенальти, 25), также мяч забил Леон Горецка (70).
14 февраля 2026 • начало в 17:30
Завершен
22’ • Гарри Кейн (П)
25’ • Гарри Кейн
70’ • Леон Горецка
Как сообщает статистический портал Opta в соцсети Х, благодаря дублю Кейн достиг отметки в 500 забитых мячей за профессиональную карьеру, 100 из них - с пенальти.
"Бавария" лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 57 очков. "Вердер" (19 очков) располагается на 16-м месте.
В следующем матче "Бавария" 21 февраля примет "Айнтрахт", "Вердер" днем позднее на выезде сыграет против "Санкт-Паули".
Результаты других матчей дня:
"Айнтрахт" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) – 3:0;
"Байер" - "Санкт-Паули" - 4:0;
"Хоффенхайм" - "Фрайбург" - 3:0.