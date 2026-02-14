"Бавария" разгромила "Вердер" в матче Бундеслиги, Кейн забил 500-й гол

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" на выезде обыграла "Вердер" в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.

Как сообщает статистический портал Opta в соцсети Х, благодаря дублю Кейн достиг отметки в 500 забитых мячей за профессиональную карьеру, 100 из них - с пенальти.