"Бавария" разгромила "Вердер" в матче Бундеслиги, Кейн забил 500-й гол - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
19:48 14.02.2026 (обновлено: 20:11 14.02.2026)
"Бавария" разгромила "Вердер" в матче Бундеслиги, Кейн забил 500-й гол
Мюнхенская "Бавария" на выезде обыграла "Вердер" в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.
спорт, гарри кейн, бавария, вердер, леон горецка, айнтрахт (франкфурт), бундеслига
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" на выезде обыграла "Вердер" в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в Бремене, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Гарри Кейн (22 - пенальти, 25), также мяч забил Леон Горецка (70).
Бундеслига
14 февраля 2026 • начало в 17:30
Завершен
Вердер
0 : 3
Бавария
22‎’‎ • Гарри Кейн (П)
25‎’‎ • Гарри Кейн
(Луис Диас)
70‎’‎ • Леон Горецка
(Альфонсо Дэвис)
Как сообщает статистический портал Opta в соцсети Х, благодаря дублю Кейн достиг отметки в 500 забитых мячей за профессиональную карьеру, 100 из них - с пенальти.
"Бавария" лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 57 очков. "Вердер" (19 очков) располагается на 16-м месте.
В следующем матче "Бавария" 21 февраля примет "Айнтрахт", "Вердер" днем позднее на выезде сыграет против "Санкт-Паули".
Результаты других матчей дня:
"Айнтрахт" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) – 3:0;
"Байер" - "Санкт-Паули" - 4:0;
"Гамбург" - "Унион" – 3:2;
"Хоффенхайм" - "Фрайбург" - 3:0.
Игор Тудор - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Игора Тудора назначили главным тренером "Тоттенхэма" до конца сезона
