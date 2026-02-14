Рейтинг@Mail.ru
В Эрмитаже откроется выставка с экспонатами из коллекции Захаровой
Искусство
Культура
 
16:09 14.02.2026
В Эрмитаже откроется выставка с экспонатами из коллекции Захаровой
В Эрмитаже откроется выставка с экспонатами из коллекции Захаровой - РИА Новости, 14.02.2026
В Эрмитаже откроется выставка с экспонатами из коллекции Захаровой
Выставка китайских исинских чайников открывается в Эрмитаже в Арапском зале Зимнего дворца, экспозиция включает работы из коллекции официального представителя... РИА Новости, 14.02.2026
культура
китай
россия
санкт-петербург
мария захарова
государственный эрмитаж
В Эрмитаже откроется выставка с экспонатами из коллекции Захаровой

В Эрмитаже откроется выставка исинских чайников с вещами из коллекции Захаровой

Экспонаты выставки "Керамика Исина в собраниях Петербурга и Москвы. XVII – вторая половина XX века" в Государственном Эрмитаже
Экспонаты выставки Керамика Исина в собраниях Петербурга и Москвы. XVII – вторая половина XX века в Государственном Эрмитаже - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : Государственный Эрмитаж / Станислав Марченко
Экспонаты выставки "Керамика Исина в собраниях Петербурга и Москвы. XVII – вторая половина XX века" в Государственном Эрмитаже
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Выставка китайских исинских чайников открывается в Эрмитаже в Арапском зале Зимнего дворца, экспозиция включает работы из коллекции официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Выставка "Керамика Исина в собраниях Петербурга и Москвы. XVII - вторая половина XX века" посвящена знаменитой китайской керамике, выполненной из особых по составу глин. Их месторождение находится на востоке Китая, в окрестностях города Исин (провинция Цзянсу).
Мария Захарова о коллекции исинских чайников - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Захарова рассказала, почему чайники из исинской глины для нее важны
22 сентября 2025, 19:56
Как рассказали организаторы выставки на пресс-показе для журналистов, свойства уникальных глин Исина позволили создавать предметы, связанные с оформившейся в XVI веке практикой чаепития в Китае, когда чайные листья стали заливать кипящей водой и настаивать. Это были чайники и чашки с крышками, долго хранившие тепло и аромат чая, которые сразу стали пользоваться популярностью в Китае и за его пределами. Из этих глин изготавливались и предметы, традиционные для стола китайского ученого: мелкая пластика, сосуды для цветов, флаконы для табака и благовоний и другие.
По словам организаторов, выставка в Эрмитаже представляет образцы керамики, связанные главным образом с чайной культурой, показывает особенности исинских глин и те возможности, которые они предоставляют гончарам при изготовлении и орнаментации изделий.
Для всех желающих экспозиция откроется 15 февраля и продлится до 31 мая.
Экспозиция организована Государственным Эрмитажем при участии Государственного музея Востока, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) Российской Академии Наук, Государственного музея заповедника "Петергоф", Музея-заповедника "Павловск", Государственного музея истории религии. Также представлены предметы из коллекции официального представителя МИД России Марии Владимировны Захаровой.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Захарова провела экскурсию по выставке исинской керамики
22 сентября 2025, 19:44
 
