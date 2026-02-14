В Эрмитаже откроется выставка с экспонатами из коллекции Захаровой

Как рассказали организаторы выставки на пресс-показе для журналистов, свойства уникальных глин Исина позволили создавать предметы, связанные с оформившейся в XVI веке практикой чаепития в Китае, когда чайные листья стали заливать кипящей водой и настаивать. Это были чайники и чашки с крышками, долго хранившие тепло и аромат чая, которые сразу стали пользоваться популярностью в Китае и за его пределами. Из этих глин изготавливались и предметы, традиционные для стола китайского ученого: мелкая пластика, сосуды для цветов, флаконы для табака и благовоний и другие.