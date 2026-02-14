Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" обыграло "СКА-Уральский трубник" в матче ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:48 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/dinamo-2074392757.html
Московское "Динамо" обыграло "СКА-Уральский трубник" в матче ЧР по бенди
Московское "Динамо" обыграло "СКА-Уральский трубник" в матче ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Московское "Динамо" обыграло "СКА-Уральский трубник" в матче ЧР по бенди
Московское "Динамо" одержало победу над первоуральским клубом "СКА - Уральский трубник" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T15:48:00+03:00
2026-02-14T15:48:00+03:00
хоккей
спорт
чемпионат россии по хоккею с мячом
никита иванов
евгений филиппов
ска (санкт-петербург)
уральский трубник
динамо москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89401/36/894013696_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_6b7a47f3f90aa5bd536962ee38e8318b.jpg
https://ria.ru/20260214/bendi-2074337076.html
https://ria.ru/20260211/bendi-2073785061.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89401/36/894013696_124:0:2077:1465_1920x0_80_0_0_7be8e1da44760b7c38a0c2f7aeeb4605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом, никита иванов, евгений филиппов, ска (санкт-петербург), уральский трубник, динамо москва
Хоккей, Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом, Никита Иванов, Евгений Филиппов, СКА (Санкт-Петербург), Уральский трубник, Динамо Москва
Московское "Динамо" обыграло "СКА-Уральский трубник" в матче ЧР по бенди

Московский "Динамо" победил "СКА-Уральский трубник" в матче ЧР по бенди

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Хоккей с мячом. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над первоуральским клубом "СКА - Уральский трубник" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Москве завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забросили Никита Иванов (11-я минута), Егор Рагулин (25), Марат Шарипов (29), Артем Бутенко (31) и Арсений Козлов (64). У клуба "СКА - Уральский трубник" отличились Игорь Середкин (12), Эмиль Бихузин (28), Николай Иващенко (57) и Евгений Филиппов (67).
Хоккеисты СКА-Нефтяника - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"СКА-Нефтяник" разгромил "Сибсельмаш" в матче чемпионата России по бенди
Вчера, 08:11
"Динамо", набрав 45 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице. "СКА - Уральский трубник" с 36 баллами располагается на пятом месте.
Результаты других матчей дня:
"Енисей" (Красноярск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 4:8;
"Волга" (Ульяновск) - "Старт" (Нижний Новгород) - 3:3;
"Водник" (Архангельск) - "Саяны" (Абакан) - 6:2;
"Родина" (Киров) - "Динамо" (Казань) - 8:1.
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Московское "Динамо" обыграло "Саяны" в матче ЧР по бенди
11 февраля, 23:17
 
ХоккейСпортЧемпионат России по хоккею с мячомНикита ИвановЕвгений ФилипповСКА (Санкт-Петербург)Уральский трубникДинамо Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала