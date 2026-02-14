https://ria.ru/20260214/dinamo-2074392757.html
Московское "Динамо" обыграло "СКА-Уральский трубник" в матче ЧР по бенди
Московское "Динамо" обыграло "СКА-Уральский трубник" в матче ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Московское "Динамо" обыграло "СКА-Уральский трубник" в матче ЧР по бенди
Московское "Динамо" одержало победу над первоуральским клубом "СКА - Уральский трубник" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T15:48:00+03:00
2026-02-14T15:48:00+03:00
2026-02-14T15:48:00+03:00
хоккей
спорт
чемпионат россии по хоккею с мячом
никита иванов
евгений филиппов
ска (санкт-петербург)
уральский трубник
динамо москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89401/36/894013696_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_6b7a47f3f90aa5bd536962ee38e8318b.jpg
https://ria.ru/20260214/bendi-2074337076.html
https://ria.ru/20260211/bendi-2073785061.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89401/36/894013696_124:0:2077:1465_1920x0_80_0_0_7be8e1da44760b7c38a0c2f7aeeb4605.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом, никита иванов, евгений филиппов, ска (санкт-петербург), уральский трубник, динамо москва
Хоккей, Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом, Никита Иванов, Евгений Филиппов, СКА (Санкт-Петербург), Уральский трубник, Динамо Москва
Московское "Динамо" обыграло "СКА-Уральский трубник" в матче ЧР по бенди
Московский "Динамо" победил "СКА-Уральский трубник" в матче ЧР по бенди