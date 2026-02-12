Журова назвала дисквалификацию украинца за шлем очевидным решением

«

"Думаю, даже если у спортсмена какая-то странная татуировка, ему тоже сделают замечание, чтобы ее было не видно. Хотя говорят: "Мое тело, что хочу, то и делаю". На Олимпиаде это не работает. Это правило применимо абсолютно ко всем спортсменам, независимо от национальности. Никаких лишних поводов для политизации и привлечения внимания не должно быть", - добавила депутат.