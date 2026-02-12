Журова назвала дисквалификацию украинца за шлем очевидным решением

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Дисквалификация украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования шлема, нарушающего Олимпийскую хартию, является очевидным решением, применимым ко всем спортсменам, сказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Журова.
В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026. Также МОК сообщил о лишении спортсмена аккредитации. Ранее организация объявила о запрете Гераскевичу использовать шлем с изображениями погибших спортсменов, сославшись на правила Олимпийской хартии. В среду на брифинге директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что организация намерена соблюдать правила в этой ситуации. Несмотря на предупреждение комитета, Гераскевич в соцсетях объявил, что не намерен менять свою позицию.
«
"Это очевидное решение. Спортсмен должен был устранить нарушение, и все было бы нормально. То ли шлема другого не нашли, то ли для него это было настолько принципиально, что он готов быть дисквалифицированным за это. Нашего парня-гимнаста Ивана Куляка дисквалифицировали по-настоящему, на год или два, за то, что он букву Z на своем костюме разместил на награждении. Это все нужно согласовывать перед началом сезона. А если какая-то надпись или символы появляются на экипировке эмоционально, спонтанно, любого спортсмена дисквалифицируют. Неважно, из какой он страны. Тут нет политического подтекста", - сказала Журова.
Олимпийская хартия запрещает любые демонстрации и политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах, стадионах, в Олимпийской деревне и других местах проведения соревнований. Данный запрет служит основной для защиты нейтралитета спорта и Олимпийских игр и распространяется на всех участников (спортсменов, тренеров, судей).
«
"Думаю, даже если у спортсмена какая-то странная татуировка, ему тоже сделают замечание, чтобы ее было не видно. Хотя говорят: "Мое тело, что хочу, то и делаю". На Олимпиаде это не работает. Это правило применимо абсолютно ко всем спортсменам, независимо от национальности. Никаких лишних поводов для политизации и привлечения внимания не должно быть", - добавила депутат.