Журова назвала дисквалификацию украинца за шлем очевидным решением - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
12:33 12.02.2026 (обновлено: 13:16 12.02.2026)
Журова назвала дисквалификацию украинца за шлем очевидным решением
Дисквалификация украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования шлема, нарушающего Олимпийскую хартию, является очевидным решением,... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
спорт
светлана журова
марк адамс
иван куляк
международный олимпийский комитет (мок)
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
спорт, светлана журова, марк адамс, иван куляк, международный олимпийский комитет (мок), госдума рф, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Светлана Журова, Марк Адамс, Иван Куляк, Международный олимпийский комитет (МОК), Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСветлана Журова
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Дисквалификация украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования шлема, нарушающего Олимпийскую хартию, является очевидным решением, применимым ко всем спортсменам, сказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Журова.
В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026. Также МОК сообщил о лишении спортсмена аккредитации. Ранее организация объявила о запрете Гераскевичу использовать шлем с изображениями погибших спортсменов, сославшись на правила Олимпийской хартии. В среду на брифинге директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что организация намерена соблюдать правила в этой ситуации. Несмотря на предупреждение комитета, Гераскевич в соцсетях объявил, что не намерен менять свою позицию.
«
"Это очевидное решение. Спортсмен должен был устранить нарушение, и все было бы нормально. То ли шлема другого не нашли, то ли для него это было настолько принципиально, что он готов быть дисквалифицированным за это. Нашего парня-гимнаста Ивана Куляка дисквалифицировали по-настоящему, на год или два, за то, что он букву Z на своем костюме разместил на награждении. Это все нужно согласовывать перед началом сезона. А если какая-то надпись или символы появляются на экипировке эмоционально, спонтанно, любого спортсмена дисквалифицируют. Неважно, из какой он страны. Тут нет политического подтекста", - сказала Журова.
Олимпийская хартия запрещает любые демонстрации и политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах, стадионах, в Олимпийской деревне и других местах проведения соревнований. Данный запрет служит основной для защиты нейтралитета спорта и Олимпийских игр и распространяется на всех участников (спортсменов, тренеров, судей).
«
"Думаю, даже если у спортсмена какая-то странная татуировка, ему тоже сделают замечание, чтобы ее было не видно. Хотя говорят: "Мое тело, что хочу, то и делаю". На Олимпиаде это не работает. Это правило применимо абсолютно ко всем спортсменам, независимо от национальности. Никаких лишних поводов для политизации и привлечения внимания не должно быть", - добавила депутат.
СпортСветлана ЖуроваМарк АдамсИван КулякМеждународный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФЗимние Олимпийские игры 2026
 
