Онищенко назвал среднюю продолжительность жизни в России
01:36 12.02.2026 (обновлено: 06:13 12.02.2026)
Онищенко назвал среднюю продолжительность жизни в России
Средняя продолжительность жизни в России составляет 74,2 года, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий РИА Новости, 12.02.2026
общество
россия
республика дагестан
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
общество, россия, республика дагестан, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Республика Дагестан, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в России составляет 74,2 года, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Последние официальные данные были 74,2 (Года. — Прим. Ред.), а надо нам к 2030 году 78. Она рассчитывается не для каждого человека, а в целом для популяции. Если у нас много детей рождается, значит, показатель увеличивается. И чем больше у нас маленьких детей, тем она будет рассчитываться высокой", — сказал Онищенко.
По словам академика, в Дагестане один из самых высоких показателей продолжительности жизни по стране, так как там рождается много детей.
ОбществоРоссияРеспублика ДагестанГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
