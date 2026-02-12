https://ria.ru/20260212/zhizn-2073794963.html
Онищенко назвал среднюю продолжительность жизни в России
Средняя продолжительность жизни в России составляет 74,2 года, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий РИА Новости, 12.02.2026
