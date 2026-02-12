Рейтинг@Mail.ru
С капризами Украины покончено: МОК решился на крайние меры
14:25 12.02.2026 (обновлено: 16:17 12.02.2026)
С капризами Украины покончено: МОК решился на крайние меры
С капризами Украины покончено: МОК решился на крайние меры - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
С капризами Украины покончено: МОК решился на крайние меры
Международный олимпийский комитет прекратил любезничать с украинскими спортсменами, использующими Игры в Милане для провокаций. РИА Новости Спорт рассказывает,... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T14:25:00+03:00
2026-02-12T16:17:00+03:00
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
кирсти ковентри, дмитрий васильев, марк адамс, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, скелетон
Кирсти Ковентри, Дмитрий Васильев, Марк Адамс, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Авторы РИА Новости Спорт, Скелетон
С капризами Украины покончено: МОК решился на крайние меры

В МОК заявили, что уступка украинскому скелетонисту на Играх привела бы к хаосу

© Getty Images / Richard HeathcoteУкраинский скелетонист Владислав Гераскевич
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Getty Images / Richard Heathcote
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Международный олимпийский комитет прекратил любезничать с украинскими спортсменами, использующими Игры в Милане для провокаций. РИА Новости Спорт рассказывает, как МОК не стал мириться с хамством атлета и отнял у него аккредитацию.

"Мы не хотим публичной порки, но…"

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич на Олимпиаде изначально ни на что не претендовал. Но решил выделиться среди остальных, топорно и глупо — через откровенные провокации. Его возмутил всем известный запрет МОК на любые акции протеста на Играх. А затем и вовсе вступил в открытую конфронтацию с первыми лицами организации. Причина — шлем с изображениями погибших украинских спортсменов.
"Представитель МОК Тосио Цурунага, который является ответственным за коммуникацию между атлетами, олимпийскими комитетами и МОК, выдал строгий запрет на использование этого шлема на соревнованиях и официальных тренировках. Решение, которое просто разбивает мне сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения, не давая чествовать их на спортивной арене", — жаловался Гераскевич.

Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Намеренная акция": в МОК объяснили дисквалификацию украинца
Вчера, 13:33
МОК сначала проявил выдержку: "Полностью понимаем желание атлета вспомнить коллег, которые погибли в конфликте, также мы помним о других погибших в конфликтах по всему миру, их сейчас идет около 20-30".
Но украинец не успокоился. Гераскевичу всеми силами старались объяснить принципы олимпийской хартии. Убеждали, что нужно концентрироваться на соревнованиях, а не на выражении политических взглядов. Но даже беседы с руководством МОК не помогли. 11 февраля директор по коммуникациям МОК Марк Адамс выступил с последним предупреждением: "Мы не хотим публичной порки или чего-либо подобного. Мы объяснили очень подробно причины нашего решения. Но мы хотим решить этот вопрос по-человечески".

МОК нагнул украинца

Гераскевич отказался подчиниться решению даже после встречи с Кирсти Ковентри и нагло поставил МОК ряд условий. Первое: извиниться за давление, оказанное на него в последние дни. Второе: в знак солидарности с украинским спортом предоставить стране электрогенераторы для спортивных объектов.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
МОК запретил украинке выступать в шлеме с политическим лозунгом
11 февраля, 13:19
После такой выходки терпение руководства МОК кончилось: Гераскевича без дополнительных обсуждений отстранили от соревнований. Марк Адамс подчеркнул, что разрешение использовать запрещенную амуницию на Олимпиаде могло бы привести к хаосу. Он напомнил, что в мире продолжаются 130 конфликтов, поэтому МОК не может позволить каждому выражать скорбь в таком виде.
МОК дал понять, что время индульгенций для провокаторов с Украины закончилось. Если раньше им зачастую разрешалось больше, чем многим другим, то теперь пора привыкать к новым реалиям.
"Замечательно, МОК все сделал абсолютно правильно. Наконец-то, — отметил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. — Я в очередной раз аплодирую Кирсти Ковентри, она молодец и последовательно отстаивает основные принципы олимпийского движения. Спорт находится вне политики, и те, кто хочет заниматься политикой, не должны участвовать в Олимпийских играх. И здесь дело не в украинском спортсмене, это должно касаться атлетов из любой страны. Тот, кто пытается втянуть спорт в политику, должен быть дисквалифицирован".
© Официальный сайт МОККирсти Ковентри и Томас Бах
Кирсти Ковентри и Томас Бах - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Официальный сайт МОК
Кирсти Ковентри и Томас Бах
Произошедшее нельзя назвать прецедентом. В последнее время это уже становится трендом. О чем говорит и недавнее решение УЕФА засчитать технические поражения сборным Эстонии и Литвы за отказ играть против команды Белоруссии в отборочном турнире чемпионата Европы среди команд не старше 17 лет.
Как отметил министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью программе "Центральный канал", "Не хотите играть — 0:3 получите, вот и все. Будет бойкот — твое место займут те, кто поумнее. Бойкотами делу не поможешь".
Для Украины и ее союзников постепенно наступает время тяжелого похмелья и осознания того, что подходит к концу та "прекрасная" пора безнаказанности за безумные политические провокации в спорте.
 
Кирсти Ковентри, Дмитрий Васильев, Марк Адамс, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Скелетон
 
Матч-центр
 
