С капризами Украины покончено: МОК решился на крайние меры

Международный олимпийский комитет прекратил любезничать с украинскими спортсменами, использующими Игры в Милане для провокаций. РИА Новости Спорт рассказывает, как МОК не стал мириться с хамством атлета и отнял у него аккредитацию.

"Мы не хотим публичной порки, но…"

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич на Олимпиаде изначально ни на что не претендовал. Но решил выделиться среди остальных, топорно и глупо — через откровенные провокации. Его возмутил всем известный запрет МОК на любые акции протеста на Играх. А затем и вовсе вступил в открытую конфронтацию с первыми лицами организации. Причина — шлем с изображениями погибших украинских спортсменов.

« "Представитель МОК Тосио Цурунага, который является ответственным за коммуникацию между атлетами, олимпийскими комитетами и МОК, выдал строгий запрет на использование этого шлема на соревнованиях и официальных тренировках. Решение, которое просто разбивает мне сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения, не давая чествовать их на спортивной арене", — жаловался Гераскевич.

МОК сначала проявил выдержку: "Полностью понимаем желание атлета вспомнить коллег, которые погибли в конфликте, также мы помним о других погибших в конфликтах по всему миру, их сейчас идет около 20-30".

Но украинец не успокоился. Гераскевичу всеми силами старались объяснить принципы олимпийской хартии. Убеждали, что нужно концентрироваться на соревнованиях, а не на выражении политических взглядов. Но даже беседы с руководством МОК не помогли. 11 февраля директор по коммуникациям МОК Марк Адамс выступил с последним предупреждением: "Мы не хотим публичной порки или чего-либо подобного. Мы объяснили очень подробно причины нашего решения. Но мы хотим решить этот вопрос по-человечески".

МОК нагнул украинца

Гераскевич отказался подчиниться решению даже после встречи с Кирсти Ковентри и нагло поставил МОК ряд условий. Первое: извиниться за давление, оказанное на него в последние дни. Второе: в знак солидарности с украинским спортом предоставить стране электрогенераторы для спортивных объектов.

После такой выходки терпение руководства МОК кончилось: Гераскевича без дополнительных обсуждений отстранили от соревнований. Марк Адамс подчеркнул, что разрешение использовать запрещенную амуницию на Олимпиаде могло бы привести к хаосу. Он напомнил, что в мире продолжаются 130 конфликтов, поэтому МОК не может позволить каждому выражать скорбь в таком виде.

МОК дал понять, что время индульгенций для провокаторов с Украины закончилось. Если раньше им зачастую разрешалось больше, чем многим другим, то теперь пора привыкать к новым реалиям.

« "Замечательно, МОК все сделал абсолютно правильно. Наконец-то, — отметил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. — Я в очередной раз аплодирую Кирсти Ковентри, она молодец и последовательно отстаивает основные принципы олимпийского движения. Спорт находится вне политики, и те, кто хочет заниматься политикой, не должны участвовать в Олимпийских играх. И здесь дело не в украинском спортсмене, это должно касаться атлетов из любой страны. Тот, кто пытается втянуть спорт в политику, должен быть дисквалифицирован".

© Официальный сайт МОК Кирсти Ковентри и Томас Бах © Официальный сайт МОК Кирсти Ковентри и Томас Бах

Произошедшее нельзя назвать прецедентом. В последнее время это уже становится трендом. О чем говорит и недавнее решение УЕФА засчитать технические поражения сборным Эстонии и Литвы за отказ играть против команды Белоруссии в отборочном турнире чемпионата Европы среди команд не старше 17 лет.

Как отметил министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью программе "Центральный канал", "Не хотите играть — 0:3 получите, вот и все. Будет бойкот — твое место займут те, кто поумнее. Бойкотами делу не поможешь".