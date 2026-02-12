В Совфеде рассказали, почему Каллас выступает против выборов на Украине

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас выступает против проведения президентских выборов на Украине, поскольку новый президент может подписать мирное соглашение, а это больно ударит по позициям руководства ЕС, такое мнение газете ВЗГЛЯД выразил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Британская газета Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников и другие источники ранее сообщала, что Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после требования властей США провести оба голосования до 15 мая. Позднее Каллас заявила в среду, что проведение выборов на Украине в условиях продолжения конфликта не является "хорошим решением".

"Заявление Каллас о невозможности проведения выборов на Украине во время СВО – это чистой воды вмешательство в дела другого государства. Действия главы европейской дипломатии напрямую противоречат международно признанным правовым нормам. Ирония заключается в том, что Брюссель сам любит безосновательно обвинять Россию и другие крупные страны в якобы нарушении европейского суверенитета. Вместе с тем, высокопоставленный дипломат Евросоюза находит уместным лезть не в свои дела, комментируя украинские электоральные процессы", - сказал Джабаров

По мнению сенатора, в данном случае от лица Каллас говорят сторонники продолжения и эскалации конфликта против России, поскольку понимают, что "в случае честных, прозрачных выборов команда Зеленского или его ставленники с треском проиграют".

"Если новый президент Украины прислушается к реальным запросам общества, он сделает все, чтобы подписать мирное соглашение. Это больно ударит по позициям руководства ЕС и, вероятно, приведет к отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и самой Каллас. Европейские налогоплательщики не простят им сотни потраченных впустую миллиардов", – подчеркнул он.

Потому, как считает Джабаров, заявление Каллас можно трактовать и как попытку "подстелить соломку руководству ЕС".