Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, почему Каллас выступает против выборов на Украине - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/ukraina-2074018231.html
В Совфеде рассказали, почему Каллас выступает против выборов на Украине
В Совфеде рассказали, почему Каллас выступает против выборов на Украине - РИА Новости, 12.02.2026
В Совфеде рассказали, почему Каллас выступает против выборов на Украине
Глава евродипломатии Кая Каллас выступает против проведения президентских выборов на Украине, поскольку новый президент может подписать мирное соглашение, а это РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T19:54:00+03:00
2026-02-12T19:54:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир джабаров
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068046228_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_a56579973dda14a27b9d27a6bf3efbb0.jpg
https://ria.ru/20260211/gosduma-2073755108.html
https://ria.ru/20260212/kallas-2073931296.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068046228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab9ea61e27d0d1db77287a516b7c2251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир джабаров, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, евросоюз, совет федерации рф, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Джабаров, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия
В Совфеде рассказали, почему Каллас выступает против выборов на Украине

Джабаров: руководство ЕС боится, что новый президент Украины может подписать мир

© REUTERS / Liesa JohannssenКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас выступает против проведения президентских выборов на Украине, поскольку новый президент может подписать мирное соглашение, а это больно ударит по позициям руководства ЕС, такое мнение газете ВЗГЛЯД выразил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Британская газета Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников и другие источники ранее сообщала, что Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после требования властей США провести оба голосования до 15 мая. Позднее Каллас заявила в среду, что проведение выборов на Украине в условиях продолжения конфликта не является "хорошим решением".
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Госдуме назвали список требований Каллас к России филькиной грамотой
11 февраля, 19:39
"Заявление Каллас о невозможности проведения выборов на Украине во время СВО – это чистой воды вмешательство в дела другого государства. Действия главы европейской дипломатии напрямую противоречат международно признанным правовым нормам. Ирония заключается в том, что Брюссель сам любит безосновательно обвинять Россию и другие крупные страны в якобы нарушении европейского суверенитета. Вместе с тем, высокопоставленный дипломат Евросоюза находит уместным лезть не в свои дела, комментируя украинские электоральные процессы", - сказал Джабаров.
По мнению сенатора, в данном случае от лица Каллас говорят сторонники продолжения и эскалации конфликта против России, поскольку понимают, что "в случае честных, прозрачных выборов команда Зеленского или его ставленники с треском проиграют".
"Если новый президент Украины прислушается к реальным запросам общества, он сделает все, чтобы подписать мирное соглашение. Это больно ударит по позициям руководства ЕС и, вероятно, приведет к отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и самой Каллас. Европейские налогоплательщики не простят им сотни потраченных впустую миллиардов", – подчеркнул он.
Потому, как считает Джабаров, заявление Каллас можно трактовать и как попытку "подстелить соломку руководству ЕС".
"Брюссель пытается заранее убедить общественность в том, что поражение Зеленского на потенциальных выборах якобы не соответствует запросам общества. Глава евродипломатии намекает, что кампания будет не честным волеизъявлением народа, а борьбой политических группировок", – заключил парламентарий.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Россия проигрывает". Слова Каллас об Украине ужаснули журналиста
Вчера, 15:16
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ДжабаровКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзСовет Федерации РФЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала