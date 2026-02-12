Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали троих человек из техподдержки телефонных мошенников
17:53 12.02.2026
В Петербурге задержали троих человек из техподдержки телефонных мошенников
В Петербурге задержали троих человек из техподдержки телефонных мошенников - РИА Новости, 12.02.2026
В Петербурге задержали троих человек из техподдержки телефонных мошенников
Полиция Петербурга задержала трех человек, которые осуществляли техподдержку телефонных мошенников под руководством "кураторов" из Украины, сообщила... РИА Новости, 12.02.2026
россия, санкт-петербург, украина, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Украина, Происшествия
В Петербурге задержали троих человек из техподдержки телефонных мошенников

В Петербурге задержали 3 человек из техподдержки телефонных мошенников с Украины

Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Полиция Петербурга задержала трех человек, которые осуществляли техподдержку телефонных мошенников под руководством "кураторов" из Украины, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"В ходе проведения широкомасштабного комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудники киберполиции ГУ МВД России... задержали троих участников организованной группы, совершающей мошеннические действия в отношении граждан с использованием сим-боксов", – говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, задержанные жители Петербурга и Ленинградской области в возрасте от 19 до 23 лет выполняли различные задачи. Так, один из них получал сим-боксы в Москве и размещал их в съемных квартирах в Петербурге. После того, как от "куратора" поступило указание о расширении незаконной деятельности, он нашел двух знакомых, которые также размещали сим-боксы в съемном жилье с доступом к интернету.
"Вместе с тем, в обязанности соучастников входило получение в курьерской службе посылок с сим-картами различных операторов сотовой связи, которые в дальнейшем размещались в сим-боксах и использовались иными участниками организованной преступной группы для совершения массовых мошеннических звонков гражданам", – рассказали в полицию.
Задержанные, которые переезжали из одной съемной квартиры в другую каждую неделю, еженедельно получали за "работу" 30 тысяч рублей каждый. У них "в обороте" находились не менее 500 сим-карт, позволявших 5 тысяч раз в день звонить россиянам из украинских колл-центров.
Как уточняют в региональном главке МВД, правоохранители уже установили причастность задержанных к десятку уголовных дел о мошенничестве, возбужденных как в Петербурге и Ленобласти, так и в других регионах России.
Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) и о незаконном использовании виртуальной телефонной станции (часть 3 статьи 274.3 УК РФ). Фигуранты заключены под стражу.
Мошенники придумали новую схему обмана с почтовыми посылками
Заголовок открываемого материала