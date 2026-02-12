В Петербурге по дороге в школу пропали две сестры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Сестры, поиск которых ведется в Петербурге с 9 февраля, предположительно, находятся вместе с матерью в секте "Царская империя", эта информация сейчас проверяется, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"Установлено, что сестры 18 и 11 лет в данный момент, по нашей информации, находятся в секте "Царская империя" в другом регионе. Женщина дееспособна, не лишена родительских прав, дочери поддерживают ее выбор. Эта информация сейчас проверяется и утверждается", - сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе петербургского отряда "Лиза Алерт" РИА Новости сообщили, что заявка на поиск проживающих в Санкт-Петербурге 11-летней и 18-летней сестер поступила к ним вечером 9 февраля от их отца.
"Последний раз сестер видели утром того же дня, когда старшая пошла провожать в школу младшую. Есть основания полагать, что девочки находятся за пределами Петербурга и Ленинградской области. Сейчас поиск ведется в информационном режиме: распространяется ориентировка, собираются и проверяются свидетельства", - рассказали в пресс-службе.
В оперативных службах отметили, что мать девочек на протяжении около 5 лет состоит в приходе "РПЦ царской империи". "С октября 2024 уехала от семьи, постоянно проживает в Ульяновской области в вышеуказанной организации. Мать имеет влияние на старшую дочь. Дочь во многом поддерживает религиозный выбор матери", - добавил собеседник.
Волгоградская епархия в 2023 году предупреждала о появлении в регионе тоталитарной секты "Русская православная церковь – Царская империя", которая призывает создать внутри России независимое государство "Триединая Русь", расклеивает пропагандистские объявления на дверях и стенах православных храмов. Во главе секты, по информации священнослужителей, стоят ранее судимый человек, который именует себя "патриарх-царь-пророк Илья", и его помощник - "митрополит" всея Руси и "пророк" Енох.