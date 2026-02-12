https://ria.ru/20260212/putin-2073879083.html
Путин поручил разработать реестры видов профессий и профстандартов
Путин поручил разработать реестры видов профессий и профстандартов - РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил разработать реестры видов профессий и профстандартов
Президент России Владимир Путин поручил разработать и внедрить реестры и перечни видов профессий, профессиональных стандартов, предусмотрев их соотнесение с... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:34:00+03:00
2026-02-12T12:34:00+03:00
2026-02-12T13:28:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
https://ria.ru/20260212/obrazovanie-2073859529.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Путин поручил разработать реестры видов профессий и профстандартов
Путин поручил разработать и внедрить реестры видов профессий и профстандартов
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и внедрить реестры и перечни видов профессий, профессиональных стандартов, предусмотрев их соотнесение с перечнями специальностей в системе образования.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте
Кремля.
"При участии Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям обеспечить создание на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" функционала по разработке, утверждению, актуализации, использованию, ведению реестров и перечней видов профессиональной деятельности, профессиональных стандартов, квалификационных характеристик, наименований квалификаций, предусмотрев их соотнесение с перечнями профессий, специальностей, направлений подготовки и квалификациями в системе образования", - говорится в тексте поручений.
Срок выполнения поручения - до 25 декабря 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.