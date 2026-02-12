https://ria.ru/20260212/putin-2073867736.html
Путин поручил обеспечить господдержку передовым инженерным школам
Путин поручил обеспечить господдержку передовым инженерным школам
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить преимущественную господдержку инженерным школам, которые реализуют программы, направленные на обеспечение... РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил обеспечить господдержку передовым инженерным школам
