Путин поручил обеспечить господдержку передовым инженерным школам - РИА Новости, 12.02.2026
11:50 12.02.2026 (обновлено: 11:55 12.02.2026)
Путин поручил обеспечить господдержку передовым инженерным школам
Путин поручил обеспечить господдержку передовым инженерным школам - РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил обеспечить господдержку передовым инженерным школам
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить преимущественную господдержку инженерным школам, которые реализуют программы, направленные на обеспечение... РИА Новости, 12.02.2026
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить преимущественную господдержку инженерным школам, которые реализуют программы, направленные на обеспечение технологического лидерства РФ.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить преимущественное предоставление государственной поддержки для создания новых и дальнейшего развития существующих передовых инженерных школ при условии реализации такими школами программ развития, соответствующих направлениям национальных проектов по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в тексте поручений.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования
25 декабря 2025, 15:57
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКем стать
 
 
