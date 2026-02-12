Путин поручил обеспечить господдержку передовым инженерным школам

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить преимущественную господдержку инженерным школам, которые реализуют программы, направленные на обеспечение технологического лидерства РФ.

"Обеспечить преимущественное предоставление государственной поддержки для создания новых и дальнейшего развития существующих передовых инженерных школ при условии реализации такими школами программ развития, соответствующих направлениям национальных проектов по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в тексте поручений.