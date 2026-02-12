Рейтинг@Mail.ru
Мишустин встретился с депутатами фракции "Новые люди" - РИА Новости, 12.02.2026
17:36 12.02.2026
Мишустин встретился с депутатами фракции "Новые люди"
Мишустин встретился с депутатами фракции "Новые люди"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг встретился с депутатами думской фракции "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в... РИА Новости, 12.02.2026
Мишустин встретился с депутатами фракции "Новые люди"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Новые люди"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Новые люди"
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг встретился с депутатами думской фракции "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме.
Встречи премьера с депутатами каждой из фракций традиционно проходят в преддверии отчетов кабмина в нижней палате парламента. Эти консультации позволяют обеспечить координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки, отмечали в правительстве.
Ранее премьер также встретился с представителями ЛДПР. Встреча Мишустина с представителями "Единой России" состоялась 26 января, а 3 февраля глава правительства встречался с депутатами КПРФ и "Справедливой России".
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что отчет правительства о работе в 2025 году пройдет 25 февраля.
