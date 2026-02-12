https://ria.ru/20260212/latsio-2073794096.html
"Лацио" по пенальти победил "Болонью" и вышел в полуфинал Кубка Италии
Римский "Лацио" обыграл "Болонью" в четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
футбол
спорт
лацио
болонья
кубок италии
"Лацио" по пенальти обыграл "Болонью" в четвертьфинале Кубка Италии по футболу