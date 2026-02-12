Рейтинг@Mail.ru
"Лацио" по пенальти победил "Болонью" и вышел в полуфинал Кубка Италии
Футбол
 
01:23 12.02.2026
"Лацио" по пенальти победил "Болонью" и вышел в полуфинал Кубка Италии
"Лацио" по пенальти победил "Болонью" и вышел в полуфинал Кубка Италии
Римский "Лацио" обыграл "Болонью" в четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
спорт, лацио, болонья, кубок италии
Футбол, Спорт, Лацио, Болонья, Кубок Италии
"Лацио" по пенальти победил "Болонью" и вышел в полуфинал Кубка Италии

"Лацио" по пенальти обыграл "Болонью" в четвертьфинале Кубка Италии по футболу

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Римский "Лацио" обыграл "Болонью" в четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу.
Основное время встречи, которая прошла в Болонье, завершилось со счетом 1:1. Хозяева вели после первого тайма, после того как мяч забил Сантьяго Кастро (30-я минута). "Лацио" от поражения спас Тиджани Нослин (48). В серии пенальти точнее оказались футболисты "Лацио" - 4:2.
Кубок Италии
11 февраля 2026 • начало в 23:00
Закончен (П)
Болонья
1 : 21:4
Лацио
30‎’‎ • Сантьяго Кастро
(Никола Моро)
91‎’‎ • Тейс Даллинга (П)
48‎’‎ • Тиджани Нослин
(Фисайо Деле-Баширу)
91‎’‎ • Нуно Тавареш (П)
91‎’‎ • Булайе Диа (П)
91‎’‎ • Адам Марушич (П)
91‎’‎ • Кеннет Тейлор (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Болонья" - обладатель Кубка Италии сезона-2024/25.
В полуфинале, который будет состоять из двух матчей, "Лацио" сыграет с "Аталантой" из Бергамо.
