Рейтинг@Mail.ru
Америка нашла козла отпущения в деле Эпштейна - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 12.02.2026 (обновлено: 10:03 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/epshteyn-2073771972.html
Америка нашла козла отпущения в деле Эпштейна
Америка нашла козла отпущения в деле Эпштейна - РИА Новости, 12.02.2026
Америка нашла козла отпущения в деле Эпштейна
Для мировой элиты остров Джеффри Эпштейна стал медовой ловушкой. А в числе тех богатых и влиятельных, кто в нее влип, наконец-то выявлен действующий министр —... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T08:00:00+03:00
2026-02-12T10:03:00+03:00
сша
ирак
дональд трамп
джеффри эпштейн
хиллари клинтон
министерство обороны сша
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073822420_79:7:1434:769_1920x0_80_0_0_87270565555fb17cff51306d4d07d60e.jpg
https://ria.ru/20260211/epshteyn-2073521397.html
https://ria.ru/20260209/britaniya-2073006042.html
https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072053268.html
https://ria.ru/20260208/epshteyn-2072900973.html
сша
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073822420_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_8b28692f4c97134c7e35285b5fc20686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, ирак, дональд трамп, джеффри эпштейн, хиллари клинтон, министерство обороны сша, аналитика
США, Ирак, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Хиллари Клинтон, Министерство обороны США, Аналитика

Америка нашла козла отпущения в деле Эпштейна

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
Все материалы
Для мировой элиты остров Джеффри Эпштейна стал медовой ловушкой. А в числе тех богатых и влиятельных, кто в нее влип, наконец-то выявлен действующий министр — Говард Лютник, глава Минторга США и ведущий генерал "тарифных войн" президента Дональда Трампа.
Из богатых и влиятельных в так называемых файлах Эпштейна чаще прочих упоминается сам Трамп. А многие прочие — либо "сбитые летчики", либо "мимокрокодилы". Билл Клинтон давно не президент, Билл Гейтс не главный акционер "Майкрософта", даже британский принц Эндрю больше не принц. А единственный, к кому силовики после публикации свежих файлов пришли с новыми обысками, — бывший посол Британии в США Питер Мандельсон, который считался серым кардиналом Лейбористской партии 20 лет назад.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Глобальную элиту Запада топят в серной кислоте
Вчера, 08:00
Фамилия Илона Маска встречается больше тысячи раз, но без дискредитирующих контекстов. У Лютника контекст тоже не особо-то дискредитирующий. Но министр торговли — сам по себе очень ценная дичь, поэтому его отставки требует Демократическая партия США, а сам Лютник вынужден ходить на допросы в конгресс и оправдываться за переписку с Эпштейном. До того он считался самым приличным человеком в правительстве Трампа. Последним, кто в белом.
Репутация Трампа общеизвестна и не поддается честному описанию так, чтобы его не обидеть. Но репутация не помешала ему выиграть президентские выборы в США как минимум дважды и навязать стране такой кабинет министров, от которого не одни только демократы глаза закатывают.
За финансы отвечает бывшая правая рука Джорджа Сороса и соучастник его махинаций. За Пентагон — бывший телеведущий, сбегавший на службу в Ирак от долгов, алкоголя и проблем с женщинами. За медицину — бывший героиновый наркоман, которому червь-паразит выел часть мозга. За образование — бывший промоутер рестлинга, чья основная задача — упразднить Министерство образования. За внешнюю политику — "хамелеон", известный тем, что предает первым.
На таком фоне Лютник казался ангелом. Для тысяч американцев он кем-то вроде ангела и был.
Событие, которое разделило его жизнь на до и после, такое же, как у страны в целом: теракт 11 сентября 2001 года. Штаб-квартира инвесткомпании с Лютником на посту гендиректора располагалась в Северной башне Всемирного торгового центра прямо над тем местом, куда врезался первый из угнанных самолетов. В тот миг погибли 658 сотрудников фирмы — две трети от ее штата, включая брата нынешнего министра. Сам он выжил, поскольку сопровождал сына на первое занятие в детсад, а потом, когда приехал на место катастрофы и застал падение второй башни, спрятался под днищем автомобиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Лорд Тьмы тянет на дно Стармера: Британия хоронит очередного премьера
9 февраля, 08:00
Всего через несколько дней Лютник стал антигероем скандала: в момент, когда вся страна пыталась помочь пострадавшим и семьям жертв, гендиректор остановил начисление зарплат тем сотрудникам, кто погиб или пропал без вести. Его мотивы приняли далеко не все и не сразу, а сводились они к тому, что задача руководителя — спасти обескровленную фирму. Если спасу, обещал Лютник, то каждого вспомню, никого не обижу.
Что интересно: не соврал.
Фирму спасли. Общий объем компенсаций от нее (как живыми деньгами, так и услугами вроде медстраховки) с тех пор исчисляется сотнями тысяч долларов для каждой из пострадавших семей. Отдача явно понравилась Лютнику, потому что он поставил благотворительность на поток: вкладывая свои и привлекая чужие средства, начал помогать жертвам других чрезвычайных происшествий национального значения вроде урагана Сэнди.
Так он проделал в общественном сознании путь Скруджа из "Рождественской песни" Диккенса — от скряги до благодетеля. Однако в правительство Трампа попал не поэтому, это не так работает. Министром Лютника назначили, потому что для избирательных кампаний нынешнего президента в 2020 и 2024 годах он привлек десятки миллионов долларов благодаря своей репутации и связям.
А с Эпштейном Лютника связывало то, что они были, во-первых, соседями по одному из многочисленных объектов недвижимости, а во-вторых, финансистами и инвесторами. Совращению малолетних Эпштейн посвящал не все свое время, а материалы уголовного дела содержат информацию обо всех контактах преступника, включая чисто рабочие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
4 февраля, 08:00
Для соседа и коллеги Лютник общался с Эпштейном редко, но все-таки общался — и ложно сократил объем этого "все-таки" в одном из ранних заявлений. Говорил, что почти десять лет не контактировал с одиозным педофилом, а вскрытые файлы показали, что в те десять лет вошли и переписка, и приглашение на торжественный ужин, и личная встреча на проклятом острове.
Правда, встреча прошла в формате семейного обеда — с женами, детьми (их у Лютника четверо) и няньками. А торжественный ужин был посвящен сбору средств на президентскую кампанию… Хиллари Клинтон.
То, что Лютник — перебежчик от демократов, тоже важный момент. За это демократы его особенно сильно ненавидят. И теперь, оставаясь бывшими однопартийцами для Эпштейна и действующими для Клинтонов, терзают министра допросами, хотя его установленная вина только в том, что он соврал, преуменьшив свои связи с токсичным персонажем. Теперь их многие преуменьшают, а больше всех — Дональд Трамп.
Разумеется, он не сдаст Лютника и не отправит его в отставку, чего бы там ни требовал придирчивый конгресс. Он сделает это позднее, если проиграет в Верховном суде США дело о том, имели ли право Трамп и Лютник вести свою "тарифную войну" или же присвоили себе конституционные полномочия парламента.
До этого проигрыша (а на выигрыш шансов не очень много) главе Минторга ничто не грозит — даже втык от жены, потому что она присутствовала на тех же встречах с Эпштейном, что и он. А вот после ноября, когда Трамп проиграет еще и парламентские выборы, обозленные и жаждущие мести демократы уже не станут вдаваться в детали. Весь массив вскрытых файлов по делу Эпштейна будет направлен ими на то, чтобы организовать и оправдать импичмент президента, а если Лютник хоть в чем-то будет им полезен, тем хуже для Лютника.
Перед гражданской войной (а нынешняя внутриполитическая борьба без правил толкает именно к ней) в США смотрят не на то, кто детей насиловал, а кто оплачивал им колледж при потере кормильца. Смотрят на партийность и маячки "свой-чужой", главный из которых — ты с Трампом или ты против Трампа.
А детей насиловали представители обеих ведущих партий. Такая страна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Главная тайна Эпштейна осталась скрыта
8 февраля, 08:00
 
СШАИракДональд ТрампДжеффри ЭпштейнХиллари КлинтонМинистерство обороны СШААналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала