Америка нашла козла отпущения в деле Эпштейна

Для мировой элиты остров Джеффри Эпштейна стал медовой ловушкой. А в числе тех богатых и влиятельных, кто в нее влип, наконец-то выявлен действующий министр — Говард Лютник, глава Минторга США и ведущий генерал "тарифных войн" президента Дональда Трампа.

Из богатых и влиятельных в так называемых файлах Эпштейна чаще прочих упоминается сам Трамп . А многие прочие — либо "сбитые летчики", либо "мимокрокодилы". Билл Клинтон давно не президент, Билл Гейтс не главный акционер "Майкрософта", даже британский принц Эндрю больше не принц. А единственный, к кому силовики после публикации свежих файлов пришли с новыми обысками, — бывший посол Британии в США Питер Мандельсон, который считался серым кардиналом Лейбористской партии 20 лет назад.

Фамилия Илона Маска встречается больше тысячи раз, но без дискредитирующих контекстов. У Лютника контекст тоже не особо-то дискредитирующий. Но министр торговли — сам по себе очень ценная дичь, поэтому его отставки требует Демократическая партия США, а сам Лютник вынужден ходить на допросы в конгресс и оправдываться за переписку с Эпштейном. До того он считался самым приличным человеком в правительстве Трампа. Последним, кто в белом.

Репутация Трампа общеизвестна и не поддается честному описанию так, чтобы его не обидеть. Но репутация не помешала ему выиграть президентские выборы в США как минимум дважды и навязать стране такой кабинет министров, от которого не одни только демократы глаза закатывают.

За финансы отвечает бывшая правая рука Джорджа Сороса и соучастник его махинаций. За Пентагон — бывший телеведущий, сбегавший на службу в Ирак от долгов, алкоголя и проблем с женщинами. За медицину — бывший героиновый наркоман, которому червь-паразит выел часть мозга. За образование — бывший промоутер рестлинга, чья основная задача — упразднить Министерство образования. За внешнюю политику — "хамелеон", известный тем, что предает первым.

На таком фоне Лютник казался ангелом. Для тысяч американцев он кем-то вроде ангела и был.

Событие, которое разделило его жизнь на до и после, такое же, как у страны в целом: теракт 11 сентября 2001 года. Штаб-квартира инвесткомпании с Лютником на посту гендиректора располагалась в Северной башне Всемирного торгового центра прямо над тем местом, куда врезался первый из угнанных самолетов. В тот миг погибли 658 сотрудников фирмы — две трети от ее штата, включая брата нынешнего министра. Сам он выжил, поскольку сопровождал сына на первое занятие в детсад, а потом, когда приехал на место катастрофы и застал падение второй башни, спрятался под днищем автомобиля.

Всего через несколько дней Лютник стал антигероем скандала: в момент, когда вся страна пыталась помочь пострадавшим и семьям жертв, гендиректор остановил начисление зарплат тем сотрудникам, кто погиб или пропал без вести. Его мотивы приняли далеко не все и не сразу, а сводились они к тому, что задача руководителя — спасти обескровленную фирму. Если спасу, обещал Лютник, то каждого вспомню, никого не обижу.

Что интересно: не соврал.

Фирму спасли. Общий объем компенсаций от нее (как живыми деньгами, так и услугами вроде медстраховки) с тех пор исчисляется сотнями тысяч долларов для каждой из пострадавших семей. Отдача явно понравилась Лютнику, потому что он поставил благотворительность на поток: вкладывая свои и привлекая чужие средства, начал помогать жертвам других чрезвычайных происшествий национального значения вроде урагана Сэнди.

Так он проделал в общественном сознании путь Скруджа из "Рождественской песни" Диккенса — от скряги до благодетеля. Однако в правительство Трампа попал не поэтому, это не так работает. Министром Лютника назначили, потому что для избирательных кампаний нынешнего президента в 2020 и 2024 годах он привлек десятки миллионов долларов благодаря своей репутации и связям.

А с Эпштейном Лютника связывало то, что они были, во-первых, соседями по одному из многочисленных объектов недвижимости, а во-вторых, финансистами и инвесторами. Совращению малолетних Эпштейн посвящал не все свое время, а материалы уголовного дела содержат информацию обо всех контактах преступника, включая чисто рабочие.

Для соседа и коллеги Лютник общался с Эпштейном редко, но все-таки общался — и ложно сократил объем этого "все-таки" в одном из ранних заявлений. Говорил, что почти десять лет не контактировал с одиозным педофилом, а вскрытые файлы показали, что в те десять лет вошли и переписка, и приглашение на торжественный ужин, и личная встреча на проклятом острове.

Правда, встреча прошла в формате семейного обеда — с женами, детьми (их у Лютника четверо) и няньками. А торжественный ужин был посвящен сбору средств на президентскую кампанию… Хиллари Клинтон

То, что Лютник — перебежчик от демократов, тоже важный момент. За это демократы его особенно сильно ненавидят. И теперь, оставаясь бывшими однопартийцами для Эпштейна и действующими для Клинтонов, терзают министра допросами, хотя его установленная вина только в том, что он соврал, преуменьшив свои связи с токсичным персонажем. Теперь их многие преуменьшают, а больше всех — Дональд Трамп.

Разумеется, он не сдаст Лютника и не отправит его в отставку, чего бы там ни требовал придирчивый конгресс. Он сделает это позднее, если проиграет в Верховном суде США дело о том, имели ли право Трамп и Лютник вести свою "тарифную войну" или же присвоили себе конституционные полномочия парламента.

До этого проигрыша (а на выигрыш шансов не очень много) главе Минторга ничто не грозит — даже втык от жены, потому что она присутствовала на тех же встречах с Эпштейном, что и он. А вот после ноября, когда Трамп проиграет еще и парламентские выборы, обозленные и жаждущие мести демократы уже не станут вдаваться в детали. Весь массив вскрытых файлов по делу Эпштейна будет направлен ими на то, чтобы организовать и оправдать импичмент президента, а если Лютник хоть в чем-то будет им полезен, тем хуже для Лютника.

Перед гражданской войной (а нынешняя внутриполитическая борьба без правил толкает именно к ней) в США смотрят не на то, кто детей насиловал, а кто оплачивал им колледж при потере кормильца. Смотрят на партийность и маячки "свой-чужой", главный из которых — ты с Трампом или ты против Трампа.