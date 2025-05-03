https://ria.ru/20250503/tramp-2014743159.html

Трамп дал слишком много власти в руки не того человека

Трамп дал слишком много власти в руки не того человека - РИА Новости, 03.05.2025

Трамп дал слишком много власти в руки не того человека

Президент США Дональд Трамп породил чудовище. Это административное чудовище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй, а воплощено в человеке по имени Марко Рубио. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T08:11:00+03:00

2025-05-03T08:11:00+03:00

2025-05-03T09:23:00+03:00

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Президент США Дональд Трамп породил чудовище. Это административное чудовище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй, а воплощено в человеке по имени Марко Рубио. Теперь он госсекретарь, советник президента по национальной безопасности, босс в USAID и национальном архиве. Небывалое совмещение должностей делает его не только одним из самых могущественных людей в Вашингтоне, но и одним из самых опасных — прежде всего для самого Трампа.Восемь лет назад Трамп называл Рубио "маленьким Марко", имея в виду ничтожность попыток сенатора от штата Флорида стать президентом. Но впоследствии не просто сделал бывшего соперника самым высокопоставленным латиносом в истории США, но и вручил ему ключ от всех дверей, будто госсекретарь держит детей президента в заложниках.Советником по нацбезобасности Рубио назначен из-за скоропостижной отставки Майкла Уолца. В Белом доме заявляют, будто это не опала, а "рокировочка": Уолца переводят постпредом в ООН, почти на повышение. Но без причин Трамп не стал бы отсылать одного из самых близких к себе чиновников в организацию, которую ни в грош ни ставит."На наши деньги" советник Белого дома по национальной безопасности — это секретарь Совбеза, а появилась эта должность в Белом доме "по нашу душу" — в связи с началом первой холодной войны и необходимостью быстрее координировать силовые ведомства. На этом посту состоялись такие титаны вашингтонского обкома, как Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер, причем "хитроумный Генри", как называл Киссинджера Брежнев, два года совмещал пост советника с постом главы Госдепа, как сейчас Рубио, но при других обстоятельствах.Президент Ричард Никсон доверял Киссинджеру, но не доверял аппарату Госдепартамента, поэтому новый внешнеполитический курс обсуждали и реализовывали фактически на двоих, то есть Киссинджер стал госсекретарем, чтоб другие госсекретари не путались под ногами. Так "хитроумный Генри" получил чрезвычайные полномочия, а вот его любимый шеф плохо кончил, став первым и пока последним президентом США, досрочно покинувшим Белый дом в добровольно-принудительном порядке.Судьба Никсона могла бы навести Трампа на мысль, что давать одному лицу на совмещение обе ключевые внешнеполитические должности — это плохая примета. При этом советников президент назначает сам — без согласия конгресса, так что Трамп мог отдать пост Уолца вообще кому угодно. Но он решил сделать "маленького Марко" еще больше и еще сильнее, хотя он и так опасно силен.Рубио также возглавляет агентство USAID, которое Илон Маск ранил, но не убил. Упразднить его окончательно может только конгресс, а пока глава Госдепа лично контролирует этот улей и его колоссальные бюджеты.Наконец, Рубио — главный архивариус США и отвечает за национальный реестр документов. Двух предыдущих архивариусов Трамп уволил "по собственному желанию", так как считал причастными к заговору против себя. В августе 2022 года агенты ФБР обыскали резиденцию в Мар-а-Лаго, после чего экс-президента обвинили в хранении секретных бумаг ненадлежащим образом, в том числе в туалете. Это грозило Трампу большими неприятностями, но потом выяснилось, что Джо Байден хранит секретные бумаги в гараже, и дело замяли.С учетом столь травмирующего опыта, понятно желание Трампа убрать руководство архива, настучавшее на него "федералам". Но госсекретарь, советник, архивариус и глава USAID — это как леди Кларик, Шарлотта Баксон, графиня де Ла Фер и леди Винтер: слишком много для одного человека. Особенно если этот человек Марко Рубио — любимчик системы, с которой Трамп как будто бы борется, и головастик "вашингтонского болота", которое Трамп как будто бы осушает.Когда Рубио утверждали госсекретарем, сенат проголосовал за его кандидатуру единогласно, не исключая ненавистников президента из Демократической партии. Прочие назначенцы Трампа — чужаки в Вашингтоне, и без его опеки будут съедены за сутки. Но не Рубио. Его там любят за обаяние и умение "вписываться", то есть становиться таким, каким нужно. Недоброжелатели называют подобных людей прохиндеями, но, если это недоброжелатели из России, Рубио не стоит обижаться: саму Россию он называл и похлеще.По сути, управление всей внешнеполитической махиной США (и госархивом заодно) доверили "ястребу", день ото дня клевавшему Москву, Пекин, Тегеран, Дамаск, Каракас и Гавану. Теперь рупор войны — это посланник мира, который выступает за "всесторонний диалог" и заявляет, что у конфликта вокруг Украины нет военного решения. Довольно радикальное преображение — и далеко не первое.При Трампе Рубио — трампист, а прежде был "неоконом", кого относят к злейшим врагам трампистов внутри Республиканской партии. До того числился "чайником" — представителем самого консервативного крыла, которое при Обаме вошло в моду. А еще раньше делал ставку на латиноамериканское происхождение и выдавал свою семью за жертв кубинского коммунизма, что было попросту враньем. Попавшись, стал осторожен: переходит из одного образа в другой плавно и заблаговременно, но всегда в направлении одной и той же цели — возглавить США.К 2029 году Рубио собирается стать президентом. Его устроит сценарий, при котором он победит как благословленный наследник Трампа. Но сценарий, при котором надо всадить Трампу нож в спину и выдать все его секреты внутренним врагам, Рубио тоже устроит. Он выберет тот путь, который покажется более надежным: сильному Трампу будет служить, слабого подтолкнет.То есть все в конечном счете зависит от Трампа. Он и сам так считает, иначе не наделял бы небывалыми полномочиями политика, чьи главные таланты — меняться под среду и втираться в доверие.Не может же такого быть, чтобы персоной Марко Рубио затыкали все дыры просто из-за отсутствия скамейки запасных, когда министров для правительства приходится искать в телевизоре. Наверняка все просчитано, учтено и спланировано, как было просчитано, учтено и спланировано в тарифной войне против Китая и остального мира, в посягательствах на Гренландию и Канаду, в переговорах с Киевом, в отмененных судами президентских указах и в экономической политике, из-за которой экономика США сократилась на 0,3% за квартал.Америка становится снова великой под решительным руководством лидера, который, по собственному признанию, не совершает ошибок и отлично со всеми ладит, а если бы он был президентом, когда начался конфликт на Украине, то конфликт ни за что бы не начался.Если все это правда, Трамп может безбоязненно накачивать властью самого многоликого члена своей команды, доверять ему архивные тайны и превращать в аналог службы "одного окна" для внутренних врагов. Марко Рубио нипочем его не предаст.

https://ria.ru/20250424/ssha-2013271866.html

https://ria.ru/20250404/rubio-2009346071.html

https://ria.ru/20250430/pas-2014082119.html

https://ria.ru/20250424/rubio-2013149666.html

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аналитика, сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, марко рубио, генри киссинджер, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша, оон