https://ria.ru/20250127/pentagon-1995594303.html

Правление императора Трампа началось с ввода коня в Пентагон

Правление императора Трампа началось с ввода коня в Пентагон - РИА Новости, 27.01.2025

Правление императора Трампа началось с ввода коня в Пентагон

Президент Трамп 2017 года для элиты США — это недоразумение, которое пролезло в Белый дом из-за бага системы. Президент Трамп 2025 года ближе к императору... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T08:00:00+03:00

2025-01-27T08:00:00+03:00

2025-01-27T08:03:00+03:00

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Президент Трамп 2017 года для элиты США — это недоразумение, которое пролезло в Белый дом из-за бага системы. Президент Трамп 2025 года ближе к императору. После покорения всех "неопределившихся" штатов его боятся, ему поют осанну, от него ждут свершений, а он обещает их с царственным размахом, включая удвоение государства за счет Гренландии и Канады.Но для начала он ввел коня в сенат, как Калигула. Точнее, в Пентагон, но министров обороны США утверждают сенаторы — и они по требованию Трампа утвердили на этом посту телеведущего Пита Хегсета. Он и есть конь Трампа.Доподлинно не известно, зачем Калигула вознес коня. По наиболее популярной версии античных историков, из-за своего сумасшествия, но есть и другие объяснения. Например, что таким образом император хотел принизить сенат, а заодно и выявить недовольных — тех, кто не готов к слепому подчинению и может стать помехой.Все это рабочие гипотезы и в случае Пита Хегсета. При любом другом президенте, включая самого Трампа в 2017 году, и речи не могло идти, чтобы такого человека выдвинули в Пентагон — и чтобы сенат его утвердил. Разница между фигурой, которую обычно представляют на этой должности, и Хегсетом сопоставима с разницей между сенатором Рима и конем.К примеру, предшественник Хегсета Ллойд Остин — четырехзвездный генерал и бывший глава Центрального командования ВС США, совокупно отдавший службе столько же лет, сколько 44-летний Хегсет живет на свете. Остина назначила партия демократов, которых у Трампа считают слюнтяями, национал-предателями, опасными либералами и угрозой для американских ценностей. Но их министр обороны — фигура калибра лучших лет первой холодной войны (разве что черная — в духе времени), а министр обороны Трампа и республиканцев — партии консерватизма, патриотизма и традиций — это любимый телеведущий президента. На древнеримские деньги — любимый конь императора.Не стоит думать, будто Хегсет — совсем уж животное, каким его изображали некоторые демократы. При желании нового главу Пентагона можно представить и с лучшей стороны — как человека с блестящим образованием, полезным опытом и ясными помыслами.За его плечами Принстон и Гарвард. В равной степени он имеет право называть себя не только телеведущим, но и политологом, финансовым аналитиком и майором Национальной гвардии, которая в США отвечает за армейский резерв. Хегсет подписал несколько контрактов с Пентагоном, воевал в Афганистане и Ираке, ходил под смертью и имеет боевые награды. Он знает, чем дышат войска и в чем они нуждаются, — как солдат и как глава нескольких ветеранских организаций.Если, наоборот, нужно изобразить Хегсета опасным типом и даже чудовищем, вселяющим страх, сделать это столь же просто. Он "ястреб", радикал и милитарист, сторонник вторжения в Ирак и решения вопросов силой. Одно из мест его службы — Гуантанамо, где подозреваемых пытали, удерживая бессрочно и без приговора. С его подачи Трамп в 2020 году помиловал или хотел помиловать обвиненных в военных преступлениях военнослужащих, некоторые из которых, судя по их делам, были настоящими чудовищами и попались благодаря тому, что рассылали друзьям селфи с трупами жертв.Все это вполне укладывается в систему ценностей Хегсета, которая в многом совпадает с заявленной системой ценностей Трампа. Новый министр подробно расписал ее в книге, которая обрела известность только теперь. В тексте, больше похожем на распухший пост для социальных сетей, Хегсет борется с врагами — "леваками", исламской уммой и — по остаточному принципу — с Китаем. При этом на правах политолога предлагает собственную идеологию спасения, которая поддерживает все хорошее и борется со всем плохим, и нарекает ее "американизмом".В "американизме" Хегсета легко угадывается обычный национализм с упором на христианские традиции и поправкой на то, что США — страна иммигрантов (то есть не нация-государство, а государство-нация). Само по себе это не так уж и страшно — видали мы националистов и пострашнее. Пугает скорее то, что Хегсет с пафосом и пылом проговаривает простые и вторичные мысли, упаковывая их в самую пошлую обложку, которую только можно придумать: автор стоит с древком огромного флага США, сверкая татуированными бицепсами.В качестве главного союзника по своей борьбе Хегсет воспринимает Израиль. "Сионизм и американизм являются передовыми линиями западной цивилизации и свободы в нашем мире сегодня", — заявил он однажды. Таким образом, евреи на счет нового главы Пентагона могут быть спокойны, несмотря на его уклон в христианский догматизм, иерусалимский крест на груди и другие признаки восхищения крестоносцами, отношения с которыми у евреев исторически складывались непросто. Книга Хегсета, кстати, так и называется: "Американский крестовый поход".В числе мест, куда Хегсет в поход собрался, России нет, что для американского геополитика является неоспоримым достоинством. Возможно, это связано с тем, что Хегсет из того поколения, в период взросления которого Россия воспринималась в США в лучшем случае как почти союзник, в худшем (базовом) — как побежденный враг, но не как что-то опасное.Хегсет отвергал политику помощи Украине и поносил НАТО как вредную для США институцию, однако, если прикажут, будет помогать и Украине, и НАТО. Он тоже поражен пропагандистским мифом, будто бы цель СВО — это восстановление СССР. Именно этой мыслью для западных циников обосновывают поддержку Киева: дешевле, мол, сдержать Москву у Харькова сейчас, чем потом у Риги.С такой точки зрения Хегсет вполне подходит для Пентагона. Его кандидатура выглядела удивительной и заведомо непроходной (в духе "Трамп шутит, что ли?") по другой причине — резюме соискателя.Хегсет — непростой парень, простые парни не попадают в Принстон и прочую Лигу плюща. Но он ничем крупным в своей жизни не командовал и не руководил, а то, чем руководил, плохо кончило. Компании, где он занимался финансовой аналитикой, разорялись, ветеранские организации, где председательствовал, банкротились, причем это сопровождалось разбирательствами, почему до трети бюджетов, которыми распоряжался Хегсет, тратилось на вечеринки.Вероятно, он был честным солдатом. Но раз от разу возвращался в армию тогда, когда его гражданская жизнь летела в пропасть из-за счетов, женщин и алкоголя. Он буквально сбегал на войну от личных проблем.В то же время Пентагон — это почти три миллиона человек (2,1 миллиона военных, 780 тысяч гражданских) и 850 миллиардов долларов бюджета. Сложно будет Хегсету бороться в эдакой махине с гидрой неэффективного управления, если он сам потрясающе неэффективный управленец, что было доказано на всех стадиях карьеры, пока Хегсет не расцвел на ТВ, где его приметил заядлый телезритель Трамп.Особый разговор в его случае — то, что в СССР называли моральным обликом, а в русской армии — офицерской честью. Мать Хегсета в письме к сыну характеризовала его как "насильника", который "унижает, лжет, изменяет, спит со всеми подряд и использует женщин для собственной власти и эго". Когда это письмо попало в СМИ, в семье сказали, что оно было написано "на эмоциях", но это доказывает как минимум то, что Хегсет способен вызывать крайне негативные эмоции даже у собственной матери.Два развода из-за множественных измен и один иск об изнасиловании, от гражданской части которого Хегсет откупился суммой в 50 тысяч долларов, — это не то, чем можно смутить Трампа, у него в этом плане еще более насыщенная жизнь (с тем отличием, что президент трезвенник). Но это не особо смутило и республиканцев в сенате, номинально стоящих на страже общественной нравственности и традиционных ценностей. Трое из них, кто все-таки проголосовал против Хегсета, — это личные враги Трампа, а всю остальную часть партии, религиозную и не очень, президент как будто взял за горло и диктует прежде немыслимую волю: вот вам жеребец, ставьте его военным министром.Надо думать, Хегсет в глазах Трампа хорош тем же, чем конь-сенатор по имени Инцитат (Быстроногий) был хорош в глазах Калигулы. Он преданно служил императору, не смел против него злоумышлять и был готов, если надо, топтать копытами любого, невзирая на чины и звания. Это то, чего ждет от нового министра и Трамп.Успех Хегсета определится тем, сколь быстро "вашингтонское болото" и пентагоновская бюрократия переварят человека без команды, связей, опыта и достижений. Но сам факт назначения военным министром при вводных побухивающего неудачника, который нравится только телекамере, женщинам и Трампу, — это значительное достижение и для Хегсета, и для Трампа, быстро раздвинувшего для США границы допустимого.Карьера коня Калигулы завершилась, кстати, вполне почетно. Инцитата не смогли уволить, поскольку сенаторы назначались пожизненно, а преступлений, чреватых изгнанием, он не совершал. Поэтому после смерти императора его довольствие опустили ниже имущественного порога и отправили спокойно доживать на эти конские по лошадиным меркам деньги.А пал Калигула, как известно, от рук заговорщиков из старой элиты, когда беседовал с актерами в театре. Его сгубили самолюбование, самоуверенность и самоуспокоение, будто огромная империя долго будет терпеть его чудачества.Верный Инцитат не смог прийти к хозяину на помощь. Для этого у него, как у Хегсета, не было реального административного веса, опыта политических интриг и полного понимания того, где он вообще оказался.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994838831.html

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https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995022572.html

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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, пит хегсет, аналитика