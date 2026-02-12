Рейтинг@Mail.ru
В МОК рассказали, сколько стран осталось бы на ОИ в случае бана из-за войн - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/adams-2073894093.html
В МОК рассказали, сколько стран осталось бы на ОИ в случае бана из-за войн
В МОК рассказали, сколько стран осталось бы на ОИ в случае бана из-за войн - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
В МОК рассказали, сколько стран осталось бы на ОИ в случае бана из-за войн
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, комментируя ограниченный допуск России к Играм в Италии, заявил, что если бы... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T13:37:00+03:00
2026-02-12T13:37:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийский комитет россии (окр)
марк адамс
нок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044269_0:2:3390:1909_1920x0_80_0_0_bd1ac527488a249cc1021e4265ebcf1d.jpg
https://ria.ru/20260212/ioc-2073892359.html
https://ria.ru/20260212/zhurova-2073878743.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044269_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_8d2197783e46325230ffbdb530103bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
зимние олимпийские игры 2026, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр), марк адамс, нок
Зимние Олимпийские игры 2026, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Марк Адамс, НОК
В МОК рассказали, сколько стран осталось бы на ОИ в случае бана из-за войн

Адамс: в случае бана из-за войн в Олимпиаде участвовали бы только пять стран

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, комментируя ограниченный допуск России к Играм в Италии, заявил, что если бы МОК протестовал против всех войн, то на зимней Олимпиаде в Италии участвовало бы только пять Национальных олимпийских комитетов (НОК), а на летних Играх – еще меньше.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Намеренная акция": в МОК объяснили дисквалификацию украинца
Вчера, 13:33
«
"Наши действия в отношении ОКР были приняты по спортивным причинам и нарушению Олимпийской хартии. У нас возникали разные вопросы в отношениях с российским правительством, в том числе по поводу Олимпийских игр в Сочи. Но отстранение ОКР не было протестом против войны. Если бы мы протестовали против войн, сегодня бы в Играх участвовали только пять НОК, а в летних Играх - еще меньше", - заявил Адамс на брифинге МОК.
МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне Дегтярев сообщил, что ОКР еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий для восстановления признания.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Журова назвала дисквалификацию украинца за шлем очевидным решением
Вчера, 12:33
 
Зимние Олимпийские игры 2026Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Марк АдамсНОК
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала