В МОК рассказали, сколько стран осталось бы на ОИ в случае бана из-за войн

"Наши действия в отношении ОКР были приняты по спортивным причинам и нарушению Олимпийской хартии. У нас возникали разные вопросы в отношениях с российским правительством, в том числе по поводу Олимпийских игр в Сочи. Но отстранение ОКР не было протестом против войны. Если бы мы протестовали против войн, сегодня бы в Играх участвовали только пять НОК, а в летних Играх - еще меньше", - заявил Адамс на брифинге МОК.