В МОК рассказали, сколько стран осталось бы на ОИ в случае бана из-за войн

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, комментируя ограниченный допуск России к Играм в Италии, заявил, что если бы МОК протестовал против всех войн, то на зимней Олимпиаде в Италии участвовало бы только пять Национальных олимпийских комитетов (НОК), а на летних Играх – еще меньше.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
«
"Наши действия в отношении ОКР были приняты по спортивным причинам и нарушению Олимпийской хартии. У нас возникали разные вопросы в отношениях с российским правительством, в том числе по поводу Олимпийских игр в Сочи. Но отстранение ОКР не было протестом против войны. Если бы мы протестовали против войн, сегодня бы в Играх участвовали только пять НОК, а в летних Играх - еще меньше", - заявил Адамс на брифинге МОК.
МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне Дегтярев сообщил, что ОКР еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий для восстановления признания.